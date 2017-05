July 5 (Gracenote) - Results from the UEFA Europa League Qualifying Round 1 second leg matches on Tuesday Qualifying Round 1 Tuesday, July 5, second leg Jeunesse Esch (Luxembourg) - St. Patrick's Athletic (Ireland) 2-1 (halftime: 1-0) First leg: St. Patrick's Athletic - Jeunesse Esch 1-0. St. Patrick's Athletic win on away goals after 2-2 on aggregate. Chikhura Sachkere (Georgia) - Zimbru Chisinau (Moldova) 2-3 (halftime: 1-1) First leg: Zimbru Chisinau - Chikhura Sachkere 0-1. Zimbru Chisinau win on away goals after 3-3 on aggregate. Birkirkara (Malta) - Siroki Brijeg (Bosnia & Herzegovina) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Siroki Brijeg - Birkirkara 1-1. Birkirkara win 3-1 on aggregate. Next Fixtures (GMT): Qualifying Round 1 Wednesday, July 6, second leg FC Infonet (Estonia) v Hearts (Scotland) (1545) Thursday, July 7, second leg Ordabasy (Kazakhstan) v Cukaricki (Serbia) (1200) Shirak Gyumri (Armenia) v Dila Gori (Georgia) (1300) Kairat Almaty (Kazakhstan) v Teuta Durres (Albania) (1445) Pyunik Yerevan (Armenia) v Europa FC (Gibraltar) (1500) FC Samtredia (Georgia) v FK Qabala (Azerbaijan) (1500) Dacia Chisinau (Moldova) v Kapaz Ganca (Azerbaijan) (1500) Spartak Myjava (Slovakia) v FC Admira Wacker Moedling (Austria) (1500) Rudar (Montenegro) v Kukesi (Albania) (1530) FK Jelgava (Latvia) v Breidablik (Iceland) (1530) MTK Hungaria (Hungary) v FK Aktobe (Kazakhstan) (1600) HJK Helsinki (Finland) v Atlantas Klaipeda (Lithuania) (1600) Neftchi Baku (Azerbaijan) v Balzan FC (Malta) (1600) RoPS Rovaniemi (Finland) v Shamrock Rovers (Ireland) (1600) Zaglebie Lubin (Poland) v Slavia Sofia (Bulgaria) (1600) Debrecen (Hungary) v La Fiorita (San Marino) (1600) Lokomotiva Zagreb (Croatia) v UE Santa Coloma (Andorra) (1600) IFK Mariehamn (Finland) v Odd Grenland (Norway) (1600) Radnik Bijeljina (Bosnia & Herzegovina) v Beroe Stara Zagora (Bulgaria) (1600) Kalju Nomme (Estonia) v Trakai (Lithuania) (1600) FK Spartaks Jurmala (Latvia) v Dinamo Minsk (Belarus) (1600) Brondby (Denmark) v Valur (Iceland) (1630) Omonia Nicosia (Cyprus) v Banants Yerevan (Armenia) (1630) CS Fola Esch (Luxembourg) v Aberdeen (Scotland) (1630) ND Gorica (Slovenia) v Maccabi Tel Aviv (Israel) (1630) Beitar Jerusalem (Israel) v Sloboda Tuzla (Bosnia & Herzegovina) (1645) Slovan Bratislava (Slovakia) v Partizani (Albania) (1700) HB (Faroe Islands) v FC Levadia Tallinn (Estonia) (1700) Stabaek (Norway) v Gap Connah's Quay (Wales) (1700) Buducnost Podgorica (Montenegro) v Rabotnicki Skopje (FYR Macedonia) (1700) FC Zaria Balti (Moldova) v Videoton FC (Hungary) (1700) Suduva Marijampole (Lithuania) v Midtjylland (Denmark) (1700) Bala Town (Wales) v AIK Stockholm (Sweden) (1730) Hibernians (Malta) v Spartak Trnava (Slovakia) (1800) Vojvodina Novi Sad (Serbia) v Bokelj (Montenegro) (1800) Sileks Kratovo (FYR Macedonia) v FC Vaduz (Liechtenstein) (1800) Shakhter Soligorsk (Belarus) v NSI Runavik (Faroe Islands) (1800) Cracovia Krakow (Poland) v Shkendija 79 (FYR Macedonia) (1800) Vikingur (Faroe Islands) v FK Ventspils (Latvia) (1800) Llandudno FC (Wales) v IFK Gothenburg (Sweden) (1800) Folgore/Falciano (San Marino) v AEK Larnaca (Cyprus) (1830) FC Lusitans (Andorra) v Domzale (Slovenia) (1830) Cliftonville (Northern Ireland) v FC Differdange 03 (Luxembourg) (1845) Cork City (Ireland) v Linfield (Northern Ireland) (1845) Glenavon (Northern Ireland) v KR (Iceland) (1845)