July 4 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League Qualification Round 1 first leg matches on Thursday
Qualification Round 1
Thursday, July 4, first leg
IBV (Iceland) - HB (Faroe Islands) 1-1 (halftime: 1-0)
Breidablik (Iceland) - FC Santa Coloma (Andorra) 4-0 (halftime: 3-0)
KR (Iceland) - Glentoran (Northern Ireland) 0-0 (halftime: 0-0)
La Fiorita (San Marino) - Valletta FC (Malta) 0-3 (halftime: 0-1)
Domzale (Slovenia) - FC Astra (Romania) 0-1 (halftime: 0-0)
Crusaders (Northern Ireland) - Rosenborg Trondheim (Norway) 1-2 (halftime: 1-1)
Drogheda United (Ireland) - Malmo (Sweden) 0-0 (halftime: 0-0)
Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) - Libertas (San Marino) 1-0 (halftime: 1-0)
Rudar (Montenegro) - MIKA Ashtarak (Armenia) 1-0 (halftime: 1-0)
Fehervar (Hungary) - Mladost (Montenegro) 2-1 (halftime: 2-1)
Zalgiris Vilnius (Lithuania) - St. Patrick's Athletic (Ireland) 2-2 (halftime: 1-0)
Airbus UK (Wales) - FK Ventspils (Latvia) 1-1 (halftime: 0-0)
Levski Sofia (Bulgaria) - Irtysh Pavlodar (Kazakhstan) 0-0 (halftime: 0-0)
Prestatyn Town (Wales) - SK Liepajas Metalurgs (Latvia) 1-2 (halftime: 1-1)
Teuta Durres (Albania) - Dacia Chisinau (Moldova) 3-1 (halftime: 1-1)
Vikingur (Faroe Islands) - Inter Turku (Finland) 1-1 (halftime: 0-1)
FC Tiraspol (Moldova) - Skonto FC (Latvia) 0-1 (halftime: 0-0)
Laci (Albania) - FC Differdange 03 (Luxembourg) 0-1 (halftime: 0-0)
Torpedo Kutaisi (Georgia) - Zilina (Slovakia) 0-3 (halftime: 0-0)
Tromso (Norway) - MIK Celje (Slovenia) 1-2 (halftime: 1-0)
Suduva Marijampole (Lithuania) - FK Turnovo (Macedonia FYR) 2-2 (halftime: 1-2)
Flora Tallinn (Estonia) - Kukesi (Albania) 1-1 (halftime: 1-0)
Hibernians (Malta) - Vojvodina Novi Sad (Serbia) 1-4 (halftime: 0-2)
Inter Baku (Azerbaijan) - IFK Mariehamn (Finland) 1-1 (halftime: 1-0)
Jeunesse Esch (Luxembourg) - TPS Turku (Finland) 2-0 (halftime: 1-0)
Kruoja Pakruojis (Lithuania) - Dinamo Minsk (Belarus) 0-3 (halftime: 0-0)
FK Teteks Tetovo (Macedonia FYR) - Pyunik Yerevan (Armenia) 1-1 (halftime: 0-0)
Celik (Montenegro) - Honved (Hungary) 1-4 (halftime: 1-2)
UE Santa Coloma (Andorra) - Zrinjski (Bosnia & Herzegovina) 1-3 (halftime: 1-0)
Gandzasar Kapan (Armenia) - FK Aktobe (Kazakhstan) 1-2 (halftime: 0-0)
Milsami Orhei (Moldova) - F91 Dudelange (Luxembourg) 1-0 (halftime: 1-0)
Astana (Kazakhstan) - Botev Plovdiv (Bulgaria) 0-1 (halftime: 0-1)
Chikhura Sachkere (Georgia) - FC Vaduz (Liechtenstein) (II) 0-0 (halftime: 0-0)
Wednesday, July 3, first leg
IF (Faroe Islands) - Linfield (Northern Ireland) 0-2 (halftime: 0-0)
Tuesday, July 2, first leg
Bala Town (Wales) - FC Levadia Tallinn (Estonia) 1-0 (halftime: 1-0)
Trans Narva (Estonia) - Gefle (Sweden) 0-3 (halftime: 0-1)
Metalurg Skopje (Macedonia FYR) - Garabagh Agdam (Azerbaijan) 0-1 (halftime: 0-0)
Sliema Wanderers (Malta) - Khazar Lenkoran (Azerbaijan) 1-1 (halftime: 0-1)