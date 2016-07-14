July 14 (Gracenote) - Results from the UEFA Europa League Qualifying Round 2 first leg matches on Thursday
Qualifying Round 2
Thursday, July 14, first leg
KR (Iceland) - Grasshoppers Zurich (Switzerland) 3-3 (halftime: 0-2)
Austria Vienna (Austria) - Kukesi (Albania) 1-0 (halftime: 1-0)
Aberdeen (Scotland) - FK Ventspils (Latvia) 3-0 (halftime: 0-0)
Cliftonville (Northern Ireland) - AEK Larnaca (Cyprus) 2-3 (halftime: 1-0)
Hibernian (Scotland) - Brondby (Denmark) 0-1 (halftime: 0-1)
Piast Gliwice (Poland) - IFK Gothenburg (Sweden) 0-3 (halftime: 0-2)
Birkirkara (Malta) - Hearts (Scotland) 0-0 (halftime: 0-0)
MTK Hungaria (Hungary) - FK Qabala (Azerbaijan) 1-2 (halftime: 0-1)
Videoton FC (Hungary) - Cukaricki (Serbia) 2-0 (halftime: 0-0)
Partizan Belgrade (Serbia) - Zaglebie Lubin (Poland) 0-0 (halftime: 0-0)
Slovan Bratislava (Slovakia) - FK Jelgava (Latvia) 0-0 (halftime: 0-0)
CSMS Iasi (Romania) - Hajduk Split (Croatia) 2-2 (halftime: 2-0)
Maribor (Slovenia) - Levski Sofia (Bulgaria) 0-0 (halftime: 0-0)
PAS Giannina (Greece) - Odd Grenland (Norway) 3-0 (halftime: 2-0)
Racing Genk (Belgium) - Buducnost Podgorica (Montenegro) 2-0 (halftime: 1-0)
Vojvodina Novi Sad (Serbia) - Gap Connah's Quay (Wales) 1-0 (halftime: 0-0)
Beroe Stara Zagora (Bulgaria) - HJK Helsinki (Finland) 1-1 (halftime: 0-1)
Shakhter Soligorsk (Belarus) - Domzale (Slovenia) 1-1 (halftime: 1-0)
AIK Stockholm (Sweden) - Europa FC (Gibraltar) 1-0 (halftime: 0-0)
Beitar Jerusalem (Israel) - Omonia Nicosia (Cyprus) 1-0 (halftime: 0-0)
Haecken (Sweden) - Cork City (Ireland) 1-1 (halftime: 0-0)
FC Admira Wacker Moedling (Austria) - Kapaz Ganca (Azerbaijan) 1-0 (halftime: 1-0)
Maccabi Haifa (Israel) - Kalju Nomme (Estonia) 1-1 (halftime: 0-0)
SonderjyskE (Denmark) - Stromsgodset IF (Norway) 2-1 (halftime: 1-1)
Zimbru Chisinau (Moldova) - Osmanlispor (Turkey) 2-2 (halftime: 1-1)
Debrecen (Hungary) - Torpedo-BelAZ Zhodino (Belarus) 1-2 (halftime: 1-1)
Midtjylland (Denmark) - FC Vaduz (Liechtenstein) 3-0 (halftime: 1-0)
FC Levadia Tallinn (Estonia) - Slavia Prague (Czech Republic) 3-1 (halftime: 1-0)
Neftchi Baku (Azerbaijan) - Shkendija 79 (FYR Macedonia) 0-0 (halftime: 0-0)
RoPS Rovaniemi (Finland) - Lokomotiva Zagreb (Croatia) 1-1 (halftime: 0-0)
Dinamo Minsk (Belarus) - St. Patrick's Athletic (Ireland) 1-1 (halftime: 1-0)
Kairat Almaty (Kazakhstan) - Maccabi Tel Aviv (Israel) 1-1 (halftime: 1-0)
Shirak Gyumri (Armenia) - Spartak Trnava (Slovakia) 1-1 (halftime: 1-0)