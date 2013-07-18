July 18 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League Qualification Round 2 first leg matches on Thursday
Qualification Round 2
Thursday, July 18, first leg
Breidablik (Iceland) - Sturm Graz (Austria) 0-0 (halftime: 0-0)
KR (Iceland) - Standard Liege (Belgium) 1-3 (halftime: 1-1)
Rijeka (Croatia) - Prestatyn Town (Wales) 5-0 (halftime: 2-0)
Olimpija Ljubljana (Slovenia) - Zilina (Slovakia) 3-1 (halftime: 2-0)
Slask Wroclaw (Poland) - Rudar (Montenegro) 4-0 (halftime: 2-0)
Red Star Belgrade (Serbia) - IBV (Iceland) 2-0 (halftime: 1-0)
FC Astra (Romania) - Omonia Nicosia (Cyprus) 1-1 (halftime: 1-0)
Hajduk Split (Croatia) - FK Turnovo (Macedonia FYR) 2-1 (halftime: 1-1)
Trabzonspor (Turkey) - Derry City (Ireland) 4-2 (halftime: 3-2)
Vojvodina Novi Sad (Serbia) - Honved (Hungary) 2-0 (halftime: 1-0)
Sparta Prague (Czech Republic) - Haecken (Sweden) 2-2 (halftime: 1-0)
Xanthi (Greece) - Linfield (Northern Ireland) 0-1 (halftime: 0-1)
Zalgiris Vilnius (Lithuania) - Pyunik Yerevan (Armenia) 2-0 (halftime: 0-0)
Jagodina (Serbia) - Rubin Kazan (Russia) 2-3 (halftime: 0-2)
FC Differdange 03 (Luxembourg) - Utrecht (Netherlands) 2-1 (halftime: 1-1)
Thun (Switzerland) - Chikhura Sachkere (Georgia) 2-0 (halftime: 2-0)
Kukesi (Albania) - Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 3-2 (halftime: 2-2)
Valletta FC (Malta) - FK Minsk (Belarus) 1-1 (halftime: 1-1)
Anorthosis Famagusta (Cyprus) - Gefle (Sweden) 3-0 (halftime: 2-0)
Chernomorets Odessa (Ukraine) - Dacia Chisinau (Moldova) 2-0 (halftime: 0-0)
IFK Gothenburg (Sweden) - Laugaricio Trencin (Slovakia) 0-0 (halftime: 0-0)
IL Hodd (Norway) (II) - FK Aktobe (Kazakhstan) 1-0 (halftime: 1-0)
Maccabi Haifa (Israel) - Khazar Lenkoran (Azerbaijan) 2-0 (halftime: 1-0)
Malmo (Sweden) - Hibernian (Scotland) 2-0 (halftime: 2-0)
Petrolul Ploiesti (Romania) - Vikingur (Faroe Islands) 3-0 (halftime: 1-0)
Rosenborg Trondheim (Norway) - St. Johnstone (Scotland) 0-1 (halftime: 0-1)
Stromsgodset IF (Norway) - Debrecen (Hungary) 2-2 (halftime: 0-1)
Tromso (Norway) - Inter Baku (Azerbaijan) 2-0 (halftime: 1-0)
Beroe Stara Zagora (Bulgaria) - Hapoel Tel Aviv (Israel) 1-4 (halftime: 1-2)
Zrinjski (Bosnia & Herzegovina) - Botev Plovdiv (Bulgaria) 1-1 (halftime: 1-0)
Skonto FC (Latvia) - Slovan Liberec (Czech Republic) 2-1 (halftime: 1-1)
Dinamo Minsk (Belarus) - Lokomotiva Zagreb (Croatia) 1-2 (halftime: 0-2)
FC Honka (Finland) - Lech Poznan (Poland) 1-3 (halftime: 1-1)
Garabagh Agdam (Azerbaijan) - Piast Gliwice (Poland) 2-1 (halftime: 1-1)
Shakhter Soligorsk (Belarus) - Milsami Orhei (Moldova) 1-1 (halftime: 1-0)
Mladost (Montenegro) - FK Senica (Slovakia) 2-2 (halftime: 0-1)
FK Ventspils (Latvia) - Jeunesse Esch (Luxembourg) 1-0 (halftime: 1-0)
Dila Gori (Georgia) - AaB Aalborg (Denmark) 3-0 (halftime: 0-0)
Irtysh Pavlodar (Kazakhstan) - Siroki Brijeg (Bosnia & Herzegovina) 3-2 (halftime: 2-0)
Tuesday, July 16, first leg
FC Levadia Tallinn (Estonia) - Pandurii Targu-Jiu (Romania) 0-0 (halftime: 0-0)