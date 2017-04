Aug 29 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League play-offs second leg matches on Thursday Play-off round Thursday, August 29, second leg Real Betis (Spain) - Jablonec (Czech Republic) 6-0 (halftime: 2-0) First leg: Jablonec - Real Betis 1-2. Real Betis win 8-1 on aggregate. Braga (Portugal) - Pandurii Targu-Jiu (Romania) 0-2 (halftime: 0-1, 90 mins: 0-1) AET First leg: Pandurii Targu-Jiu - Braga 0-1. Pandurii Targu-Jiu win 2-1 on aggregate. Tottenham Hotspur (England) - Dynamo Tbilisi (Georgia) 3-0 (halftime: 2-0) First leg: Dynamo Tbilisi - Tottenham Hotspur 0-5. Tottenham Hotspur win 8-0 on aggregate. Feyenoord (Netherlands) - Kuban Krasnodar (Russia) 1-2 (halftime: 1-1) First leg: Kuban Krasnodar - Feyenoord 1-0. Kuban Krasnodar win 3-1 on aggregate. Fiorentina (Italy) - Grasshoppers (Switzerland) 0-1 (halftime: 0-1) First leg: Grasshoppers - Fiorentina 1-2. Fiorentina win on away goals after 2-2 on aggregate. Slask Wroclaw (Poland) - Sevilla (Spain) 0-5 (halftime: 0-2) First leg: Sevilla - Slask Wroclaw 4-1. Sevilla win 9-1 on aggregate. Dnipro Dnipropetrovsk (Ukraine) - Kalju Nomme (Estonia) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Kalju Nomme - Dnipro Dnipropetrovsk 1-3. Dnipro Dnipropetrovsk win 5-1 on aggregate. Eintracht Frankfurt (Germany) - Qarabag Agdam (Azerbaijan) 2-1 (halftime: 1-0) First leg: Qarabag Agdam - Eintracht Frankfurt 0-2. Eintracht Frankfurt win 4-1 on aggregate. FC Pasching (Austria) - Estoril (Portugal) 1-2 (halftime: 0-1) First leg: Estoril - FC Pasching 2-0. Estoril win 4-1 on aggregate. Standard Liege (Belgium) - FK Minsk (Belarus) 3-1 (halftime: 3-1) First leg: FK Minsk - Standard Liege 0-2. Standard Liege win 5-1 on aggregate. Zalgiris Vilnius (Lithuania) - Salzburg (Austria) 0-2 (halftime: 0-0) First leg: Salzburg - Zalgiris Vilnius 5-0. Salzburg win 7-0 on aggregate. Thun (Switzerland) - Partizan Belgrade (Serbia) 3-0 (halftime: 1-0) First leg: Partizan Belgrade - Thun 1-0. Thun win 3-1 on aggregate. Nice (France) - Apollon Limassol (Cyprus) 1-0 (halftime: 1-0) First leg: Apollon Limassol - Nice 2-0. Apollon Limassol win 2-1 on aggregate. Racing Genk (Belgium) - FH (Iceland) 5-2 (halftime: 1-1) First leg: FH - Racing Genk 0-2. Racing Genk win 7-2 on aggregate. Skenderbeu (Albania) - Chernomorets Odessa (Ukraine) 1-0 (halftime: 1-0, 90 mins: 1-0, penalty shootout: 6-7) First leg: Chernomorets Odessa - Skenderbeu 1-0. Chernomorets Odessa win 7-6 on penalties after 1-1 on aggregate. Besiktas (Turkey) - Tromso (Norway) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: Tromso - Besiktas 2-1. Besiktas win 3-2 on aggregate. Petrolul Ploiesti (Romania) - Swansea City (Wales) 2-1 (halftime: 0-0) First leg: Swansea City - Petrolul Ploiesti 5-1. Swansea City win 6-3 on aggregate. APOEL Nicosia (Cyprus) - Zulte Waregem (Belgium) 1-2 (halftime: 0-1) First leg: Zulte Waregem - APOEL Nicosia 1-1. Zulte Waregem win 3-2 on aggregate. AZ Alkmaar (Netherlands) - Atromitos Athinon (Greece) 0-1 (halftime: 0-0) aband.60' First leg: Atromitos Athinon - AZ Alkmaar 1-3. St Etienne (France) - Esbjerg (Denmark) 0-1 (halftime: 0-0) First leg: Esbjerg - St Etienne 4-3. Esbjerg win 5-3 on aggregate. Sheriff Tiraspol (Moldova) - Vojvodina Novi Sad (Serbia) 2-1 (halftime: 0-0) First leg: Vojvodina Novi Sad - Sheriff Tiraspol 1-1. Sheriff Tiraspol win 3-2 on aggregate. Slovan Liberec (Czech Republic) - Udinese (Italy) 1-1 (halftime: 1-1) First leg: Udinese - Slovan Liberec 1-3. Slovan Liberec win 4-2 on aggregate. Trabzonspor (Turkey) - Kukesi (Albania) 3-1 (halftime: 1-1) First leg: Kukesi - Trabzonspor 0-2. Trabzonspor win 5-1 on aggregate. Dila Gori (Georgia) - Rapid Vienna (Austria) 0-3 (halftime: 0-1) First leg: Rapid Vienna - Dila Gori 1-0. Rapid Vienna win 4-0 on aggregate. Dynamo Kiev (Ukraine) - FK Aktobe (Kazakhstan) 5-1 (halftime: 3-1) First leg: FK Aktobe - Dynamo Kiev 2-3. Dynamo Kiev win 8-3 on aggregate. FC Astra (Romania) - Maccabi Haifa (Israel) 1-1 (halftime: 1-1) First leg: Maccabi Haifa - FC Astra 2-0. Maccabi Haifa win 3-1 on aggregate. Nordsjaelland (Denmark) - Elfsborg Boras (Sweden) 0-1 (halftime: 0-0) First leg: Elfsborg Boras - Nordsjaelland 1-1. Elfsborg Boras win 2-1 on aggregate. VfB Stuttgart (Germany) - Rijeka (Croatia) 2-2 (halftime: 1-1) First leg: Rijeka - VfB Stuttgart 2-1. Rijeka win 4-3 on aggregate. Rubin Kazan (Russia) - Molde (Norway) 3-0 (halftime: 1-0) First leg: Molde - Rubin Kazan 0-2. Rubin Kazan win 5-0 on aggregate. Spartak Moscow (Russia) - St Gallen (Switzerland) 2-4 (halftime: 1-3) First leg: St Gallen - Spartak Moscow 1-1. St Gallen win 5-3 on aggregate.