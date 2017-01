July 24 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League Qualification Round 2 second leg matches on Thursday Qualification Round 2 Thursday, July 24, second leg FH (Iceland) - Neman Grodno (Belarus) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Neman Grodno - FH 1-1. FH win 3-1 on aggregate. Stjarnan (Iceland) - Motherwell (Scotland) 3-2 (halftime: 1-1, 90 mins: 2-2) AET First leg: Motherwell - Stjarnan 2-2. Stjarnan win 5-4 on aggregate. SKN St. Polten (Austria) - Botev Plovdiv (Bulgaria) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Botev Plovdiv - SKN St. Polten 2-1. SKN St. Polten win 3-2 on aggregate. Crusaders (Northern Ireland) - Brommapojkarna (Sweden) 1-1 (halftime: 1-1) First leg: Brommapojkarna - Crusaders 4-0. Brommapojkarna win 5-1 on aggregate. St. Johnstone (Scotland) - Luzern (Switzerland) 1-1 (halftime: 1-0, 90 mins: 1-1, penalty shootout: 5-4) First leg: Luzern - St. Johnstone 1-1. St. Johnstone win 5-4 on penalties after 2-2 on aggregate. Diosgyor (Hungary) - Litex Lovech (Bulgaria) 1-2 (halftime: 1-0) First leg: Litex Lovech - Diosgyor 0-2. Diosgyor win 3-2 on aggregate. Koper (Slovenia) - Neftchi Baku (Azerbaijan) 0-2 (halftime: 0-1) First leg: Neftchi Baku - Koper 1-2. Neftchi Baku win 3-2 on aggregate. Ferencvaros (Hungary) - Rijeka (Croatia) 1-2 (halftime: 0-2) First leg: Rijeka - Ferencvaros 1-0. Rijeka win 3-1 on aggregate. Jagodina (Serbia) - CFR Cluj (Romania) 0-1 (halftime: 0-0) First leg: CFR Cluj - Jagodina 0-0. CFR Cluj win 1-0 on aggregate. ND Gorica (Slovenia) - Molde (Norway) 1-1 (halftime: 0-0) First leg: Molde - ND Gorica 4-1. Molde win 5-2 on aggregate. Siroki Brijeg (Bosnia & Herzegovina) - Mlada Boleslav (Czech Republic) 0-4 (halftime: 0-1) First leg: Mlada Boleslav - Siroki Brijeg 2-1. Mlada Boleslav win 6-1 on aggregate. Hajduk Split (Croatia) - Dundalk (Ireland) 1-2 (halftime: 1-0) First leg: Dundalk - Hajduk Split 0-2. Hajduk Split win 3-2 on aggregate. Asteras Tripolis (Greece) - RoPS Rovaniemi (Finland) 4-2 (halftime: 2-0) First leg: RoPS Rovaniemi - Asteras Tripolis 1-1. Asteras Tripolis win 5-3 on aggregate. Sligo Rovers (Ireland) - Rosenborg Trondheim (Norway) 1-3 (halftime: 1-1) First leg: Rosenborg Trondheim - Sligo Rovers 1-2. Rosenborg Trondheim win 4-3 on aggregate. Vojvodina Novi Sad (Serbia) - Laugaricio Trencin (Slovakia) 3-0 (halftime: 1-0) First leg: Laugaricio Trencin - Vojvodina Novi Sad 4-0. Laugaricio Trencin win 4-3 on aggregate. Zawisza Bydgoszcz (Poland) - Zulte Waregem (Belgium) 1-3 (halftime: 0-1) First leg: Zulte Waregem - Zawisza Bydgoszcz 2-1. Zulte Waregem win 5-2 on aggregate. Groningen (Netherlands) - Aberdeen (Scotland) 1-2 (halftime: 1-2) First leg: Aberdeen - Groningen 0-0. Aberdeen win 2-1 on aggregate. Hapoel Tel Aviv (Israel) - Astana (Kazakhstan) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: Astana - Hapoel Tel Aviv 3-0. Astana win 3-1 on aggregate. Spartak Trnava (Slovakia) - FC Zestafoni (Georgia) 3-0 (halftime: 2-0) First leg: FC Zestafoni - Spartak Trnava 0-0. Spartak Trnava win 3-0 on aggregate. Zarja Lugansk (Ukraine) - Laci (Albania) 2-1 (halftime: 0-0) First leg: Laci - Zarja Lugansk 0-3. Zarja Lugansk win 5-1 on aggregate. AIK Stockholm (Sweden) - Linfield (Northern Ireland) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: Linfield - AIK Stockholm 1-0. AIK Stockholm win 2-1 on aggregate. Chikhura Sachkere (Georgia) - Bursaspor (Turkey) 0-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0, penalty shootout: 4-1) First leg: Bursaspor - Chikhura Sachkere 0-0. Chikhura Sachkere win 4-1 on penalties after 0-0 on aggregate. Esbjerg (Denmark) - Kairat Almaty (Kazakhstan) 1-0 (halftime: 1-0) First leg: Kairat Almaty - Esbjerg 1-1. Esbjerg win 2-1 on aggregate. FC Vaduz (Liechtenstein) - Ruch Chorzow (Poland) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Ruch Chorzow - FC Vaduz 3-2. Ruch Chorzow win 3-2 on aggregate. Flamurtari (Albania) - Petrolul Ploiesti (Romania) 1-3 (halftime: 1-1) First leg: Petrolul Ploiesti - Flamurtari 2-0. Petrolul Ploiesti win 5-1 on aggregate. IFK Gothenburg (Sweden) - Gyor ETO (Hungary) 0-1 (halftime: 0-0) First leg: Gyor ETO - IFK Gothenburg 0-3. IFK Gothenburg win 3-1 on aggregate. Lech Poznan (Poland) - Kalju Nomme (Estonia) 3-0 (halftime: 2-0) First leg: Kalju Nomme - Lech Poznan 1-0. Lech Poznan win 3-1 on aggregate. Shakhter Soligorsk (Belarus) - Derry City (Ireland) 5-1 (halftime: 2-1) First leg: Derry City - Shakhter Soligorsk 0-1. Shakhter Soligorsk win 6-1 on aggregate. Slovan Liberec (Czech Republic) - MFK Kosice (Slovakia) 3-0 (halftime: 0-0) First leg: MFK Kosice - Slovan Liberec 0-1. Slovan Liberec win 4-0 on aggregate. SV Grodig (Austria) - Cukaricki (Serbia) 1-2 (halftime: 1-0) First leg: Cukaricki - SV Grodig 0-4. SV Grodig win 5-2 on aggregate. Tromso (Norway) - Vikingur (Faroe Islands) 1-2 (halftime: 0-0) First leg: Vikingur - Tromso 0-0. Vikingur win 2-1 on aggregate. Zimbru Chisinau (Moldova) - CSKA Sofia (Bulgaria) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: CSKA Sofia - Zimbru Chisinau 1-1. Zimbru Chisinau win on away goals after 1-1 on aggregate. FK Haugesund (Norway) - Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 1-3 (halftime: 0-2) First leg: Sarajevo - FK Haugesund 0-1. Sarajevo win 3-2 on aggregate. FK Krasnodar (Russia) - Kalev Sillamae (Estonia) 5-0 (halftime: 1-0) First leg: Kalev Sillamae - FK Krasnodar 0-4. FK Krasnodar win 9-0 on aggregate. Inter Baku (Azerbaijan) - Elfsborg Boras (Sweden) 0-1 (halftime: 0-1, 90 mins: 0-1, penalty shootout: 3-4) First leg: Elfsborg Boras - Inter Baku 0-1. Elfsborg Boras win 4-3 on penalties after 1-1 on aggregate. Omonia Nicosia (Cyprus) - Budocnost Podgorica (Montenegro) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Budocnost Podgorica - Omonia Nicosia 0-2. Omonia Nicosia win 2-0 on aggregate. MyPa Myllykoski (Finland) - Dinamo Minsk (Belarus) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Dinamo Minsk - MyPa Myllykoski 3-0. Dinamo Minsk win 3-0 on aggregate. Hapoel Beer Sheva (Israel) - NK Split (Croatia) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: NK Split - Hapoel Beer Sheva 2-1. NK Split win 2-1 on aggregate. Shakhtyor IK (Kazakhstan) - Atlantas Klaipeda (Lithuania) 3-0 (halftime: 0-0) First leg: Atlantas Klaipeda - Shakhtyor IK 0-0. Shakhtyor IK win 3-0 on aggregate.