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19 hours ago
UPDATE 16-Soccer-UEFA Europa League qualifying round 2 results
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#Soccer News
July 13, 2017 / 3:59 PM / 19 hours ago

UPDATE 16-Soccer-UEFA Europa League qualifying round 2 results

4 Min Read

    July 13 (Gracenote) - Results from the UEFA Europa League Qualifying Round 2 first leg matches on Thursday 
Qualifying Round 2
Thursday, July 13, first leg
Valur (Iceland)                               - Domzale (Slovenia)                     1-2 (halftime: 1-1) 
Ferencvaros (Hungary)                         - Midtjylland (Denmark)                  2-4 (halftime: 2-1) 
Panionios (Greece)                            - ND Gorica (Slovenia)                   2-0 (halftime: 1-0) 
Shamrock Rovers (Ireland)                     - Mlada Boleslav (Czech Republic)        2-3 (halftime: 0-1) 
Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) - AIK Stockholm (Sweden)                 0-0 (halftime: 0-0) 
Aberdeen (Scotland)                           - Siroki Brijeg (Bosnia and Herzegovina) 1-1 (halftime: 1-0) 
Cork City (Ireland)                           - AEK Larnaca (Cyprus)                   0-1 (halftime: 0-0) 
Osijek (Croatia)                              - Luzern (Switzerland)                   2-0 (halftime: 0-0) 
AS Trencin (Slovakia)                         - Bnei Yehuda (Israel)                   1-1 (halftime: 0-1) 
Hajduk Split (Croatia)                        - Levski Sofia (Bulgaria)                1-0 (halftime: 1-0) 
Sturm Graz (Austria)                          - Mladost (Montenegro)                   0-1 (halftime: 0-1) 
Slovan Bratislava (Slovakia)                  - Lyngby (Denmark)                       0-1 (halftime: 0-0) 
Beitar Jerusalem (Israel)                     - Botev Plovdiv (Bulgaria)               1-1 (halftime: 1-0) 
IFK Norrkoping (Sweden)                       - Trakai (Lithuania)                     2-1 (halftime: 1-0) 
Progres Niedercorn (Luxembourg)               - AEL Limassol (Cyprus)                  0-1 (halftime: 0-0) 
FC Astra (Romania)                            - Zire FK (Azerbaijan)                   3-1 (halftime: 1-1) 
Valletta FC (Malta)                           - Utrecht (Netherlands)                  0-0 (halftime: 0-0) 
Apollon Limassol (Cyprus)                     - FC Zaria Balti (Moldova)               3-0 (halftime: 3-0) 
FC Vaduz (Liechtenstein)                      - Odd Grenland (Norway)                  0-1 (halftime: 0-1) 
FK Haugesund (Norway)                         - Lech Poznan (Poland)                   3-2 (halftime: 1-0) 
FK Qabala (Azerbaijan)                        - Jagiellonia Bialystok (Poland)         1-1 (halftime: 0-1) 
Ostersunds FK (Sweden)                        - Galatasaray (Turkey)                   2-0 (halftime: 0-0) 
FK Liepaja (Latvia)                           - Suduva Marijampole (Lithuania)         0-2 (halftime: 0-1) 
Brondby (Denmark)                             - VPS (Finland)                          2-0 (halftime: 2-0) 
CASHPOINT SCR Altach (Austria)                - Dinamo Brest (Belarus)                 1-1 (halftime: 0-0) 
Kalju Nomme (Estonia)                         - Videoton FC (Hungary)                  0-3 (halftime: 0-1) 
FK Rabotnicki (Macedonia)                     - Dinamo Minsk (Belarus)                 1-1 (halftime: 0-0) 
KF Shkendija (Macedonia)                      - HJK Helsinki (Finland)                 3-1 (halftime: 1-1) 
Ruzomberok (Slovakia)                         - Brann Bergen (Norway)                  0-1 (halftime: 0-0) 
Maccabi Tel Aviv (Israel)                     - KR (Iceland)                           3-1 (halftime: 0-0) 
FC Kairat (Kazakhstan)                        - Skenderbeu (Albania)                   1-1 (halftime: 1-0) 
FC Irtysh (Kazakhstan)                        - Red Star Belgrade (Serbia)             1-1 (halftime: 0-0) 
Wednesday, July 12, first leg                 
Inter Baku (Azerbaijan)                       - CS Fola Esch (Luxembourg)              1-0 (halftime: 0-0)

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