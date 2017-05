Aug 27 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League play-offs second leg matches on Thursday Play-off round Thursday, August 27, second leg Belenenses (Portugal) - Altach (Austria) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Altach - Belenenses 0-1. Belenenses win 1-0 on aggregate. Legia Warsaw (Poland) - Zarya Luhansk (Ukraine) 3-2 (halftime: 1-1) First leg: Zarya Luhansk - Legia Warsaw 0-1. Legia Warsaw win 4-2 on aggregate. Athletic Club (Spain) - Zilina (Slovakia) 1-0 (halftime: 1-0) First leg: Zilina - Athletic Club 3-2. Athletic Club win on away goals after 3-3 on aggregate. Midtjylland (Denmark) - Southampton (England) 1-0 (halftime: 1-0) First leg: Southampton - Midtjylland 1-1. Midtjylland win 2-1 on aggregate. Borussia Dortmund (Germany) - Odd Grenland (Norway) 7-2 (halftime: 4-1) First leg: Odd Grenland - Borussia Dortmund 3-4. Borussia Dortmund win 11-5 on aggregate. Salzburg (Austria) - Dinamo Minsk (Belarus) 2-0 (halftime: 1-0, 90 mins: 2-0, penalty shootout: 2-3) First leg: Dinamo Minsk - Salzburg 2-0. Dinamo Minsk win 3-2 on penalties after 2-2 on aggregate. Standard Liege (Belgium) - Molde (Norway) 3-1 (halftime: 1-1) First leg: Molde - Standard Liege 2-0. Molde win on away goals after 3-3 on aggregate. Vojvodina Novi Sad (Serbia) - Viktoria Plzen (Czech Republic) 0-2 (halftime: 0-1) First leg: Viktoria Plzen - Vojvodina Novi Sad 3-0. Viktoria Plzen win 5-0 on aggregate. AZ Alkmaar (Netherlands) - FC Astra (Romania) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: FC Astra - AZ Alkmaar 3-2. AZ Alkmaar win 4-3 on aggregate. Brondby (Denmark) - PAOK Salonika (Greece) 1-1 (halftime: 1-1) First leg: PAOK Salonika - Brondby 5-0. PAOK Salonika win 6-1 on aggregate. Fenerbahce (Turkey) - Atromitos Athinon (Greece) 3-0 (halftime: 1-0) First leg: Atromitos Athinon - Fenerbahce 0-1. Fenerbahce win 4-0 on aggregate. Hajduk Split (Croatia) - Slovan Liberec (Czech Republic) 0-1 (halftime: 0-1) First leg: Slovan Liberec - Hajduk Split 1-0. Slovan Liberec win 2-0 on aggregate. Panathinaikos (Greece) - FK Qabala (Azerbaijan) 2-2 (halftime: 1-1) First leg: FK Qabala - Panathinaikos 0-0. FK Qabala win on away goals after 2-2 on aggregate. Rosenborg Trondheim (Norway) - Steaua Bucharest (Romania) 0-1 (halftime: 0-0) First leg: Steaua Bucharest - Rosenborg Trondheim 0-3. Rosenborg Trondheim win 3-1 on aggregate. FC Thun (Switzerland) - Sparta Prague (Czech Republic) 3-3 (halftime: 1-2) First leg: Sparta Prague - FC Thun 3-1. Sparta Prague win 6-4 on aggregate. St Etienne (France) - Milsami Orhei (Moldova) 1-0 (halftime: 1-0) First leg: Milsami Orhei - St Etienne 1-1. St Etienne win 2-1 on aggregate. HJK Helsinki (Finland) - FK Krasnodar (Russia) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: FK Krasnodar - HJK Helsinki 5-1. FK Krasnodar win 5-1 on aggregate. Videoton FC (Hungary) - Lech Poznan (Poland) 0-1 (halftime: 0-0) First leg: Lech Poznan - Videoton FC 3-0. Lech Poznan win 4-0 on aggregate. Jablonec (Czech Republic) - Ajax Amsterdam (Netherlands) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Ajax Amsterdam - Jablonec 1-0. Ajax Amsterdam win 1-0 on aggregate. Qarabag Agdam (Azerbaijan) - Young Boys (Switzerland) 3-0 (halftime: 2-0) First leg: Young Boys - Qarabag Agdam 0-1. Qarabag Agdam win 4-0 on aggregate. Rubin Kazan (Russia) - Rabotnicki Skopje (FYR Macedonia) 1-0 (halftime: 1-0) First leg: Rabotnicki Skopje - Rubin Kazan 1-1. Rubin Kazan win 2-1 on aggregate. Kairat Almaty (Kazakhstan) - Girondins Bordeaux (France) 2-1 (halftime: 1-0) First leg: Girondins Bordeaux - Kairat Almaty 1-0. Girondins Bordeaux win on away goals after 2-2 on aggregate.