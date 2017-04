Aug 7 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League Qualification Round 3 second leg matches on Thursday Qualification Round 3 Thursday, August 7, second leg Rijeka (Croatia) - Vikingur (Faroe Islands) 4-0 (halftime: 1-0) First leg: Vikingur - Rijeka 1-5. Rijeka win 9-1 on aggregate. Zimbru Chisinau (Moldova) - SV Grodig (Austria) 0-1 (halftime: 0-0) First leg: SV Grodig - Zimbru Chisinau 1-2. Zimbru Chisinau win on away goals after 2-2 on aggregate. Rio Ave (Portugal) - IFK Gothenburg (Sweden) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: IFK Gothenburg - Rio Ave 0-1. Rio Ave win 1-0 on aggregate. Aberdeen (Scotland) - Real Sociedad (Spain) 2-3 (halftime: 1-1) First leg: Real Sociedad - Aberdeen 2-0. Real Sociedad win 5-2 on aggregate. Metalurg Skopje (FYR Macedonia) - Omonia Nicosia (Cyprus) 0-1 (halftime: 0-0) First leg: Omonia Nicosia - Metalurg Skopje 3-0. Omonia Nicosia win 4-0 on aggregate. FH (Iceland) - Elfsborg Boras (Sweden) 2-1 (halftime: 1-0) First leg: Elfsborg Boras - FH 4-1. Elfsborg Boras win 5-3 on aggregate. Hull City (England) - Laugaricio Trencin (Slovakia) 2-1 (halftime: 1-1) First leg: Laugaricio Trencin - Hull City 0-0. Hull City win 2-1 on aggregate. Olympique Lyon (France) - Mlada Boleslav (Czech Republic) 2-1 (halftime: 0-0) First leg: Mlada Boleslav - Olympique Lyon 1-4. Olympique Lyon win 6-2 on aggregate. Torino (Italy) - Brommapojkarna (Sweden) 4-0 (halftime: 2-0) First leg: Brommapojkarna - Torino 0-3. Torino win 7-0 on aggregate. Asteras Tripolis (Greece) - Mainz (Germany) 3-1 (halftime: 1-1) First leg: Mainz - Asteras Tripolis 1-0. Asteras Tripolis win 3-2 on aggregate. Atromitos Athinon (Greece) - Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 1-3 (halftime: 0-1, 90 mins: 1-2) AET First leg: Sarajevo - Atromitos Athinon 1-2. Sarajevo win 4-3 on aggregate. Brondby (Denmark) - Club Bruges (Belgium) 0-2 (halftime: 0-2) First leg: Club Bruges - Brondby 3-0. Club Bruges win 5-0 on aggregate. Viktoria Plzen (Czech Republic) - Petrolul Ploiesti (Romania) 1-4 (halftime: 1-3) First leg: Petrolul Ploiesti - Viktoria Plzen 1-1. Petrolul Ploiesti win 5-2 on aggregate. CFR Cluj (Romania) - Dinamo Minsk (Belarus) 0-2 (halftime: 0-0) First leg: Dinamo Minsk - CFR Cluj 1-0. Dinamo Minsk win 3-0 on aggregate. Hajduk Split (Croatia) - Shakhtyor IK (Kazakhstan) 3-0 (halftime: 2-0) First leg: Shakhtyor IK - Hajduk Split 4-2. Hajduk Split win 5-4 on aggregate. Spartak Trnava (Slovakia) - St. Johnstone (Scotland) 1-1 (halftime: 0-1) First leg: St. Johnstone - Spartak Trnava 1-2. Spartak Trnava win 3-2 on aggregate. AIK Stockholm (Sweden) - Astana (Kazakhstan) 0-3 (halftime: 0-1) First leg: Astana - AIK Stockholm 1-1. Astana win 4-1 on aggregate. Chikhura Sachkere (Georgia) - Neftchi Baku (Azerbaijan) 2-3 (halftime: 1-3) First leg: Neftchi Baku - Chikhura Sachkere 0-0. Neftchi Baku win 3-2 on aggregate. Hapoel Ironi Kiryat Shmona (Israel) - Dynamo Moscow (Russia) 1-2 (halftime: 1-2) First leg: Dynamo Moscow - Hapoel Ironi Kiryat Shmona 1-1. Dynamo Moscow win 3-2 on aggregate. Lech Poznan (Poland) - Stjarnan (Iceland) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Stjarnan - Lech Poznan 1-0. Stjarnan win 1-0 on aggregate. Rosenborg Trondheim (Norway) - Karabukspor (Turkey) 1-1 (halftime: 1-1) First leg: Karabukspor - Rosenborg Trondheim 0-0. Karabukspor win on away goals after 1-1 on aggregate. Shakhter Soligorsk (Belarus) - Zulte Waregem (Belgium) 2-2 (halftime: 2-1) First leg: Zulte Waregem - Shakhter Soligorsk 2-5. Shakhter Soligorsk win 7-4 on aggregate. SKN St. Polten (Austria) - PSV Eindhoven (Netherlands) 2-3 (halftime: 0-1) First leg: PSV Eindhoven - SKN St. Polten 1-0. PSV Eindhoven win 4-2 on aggregate. Esbjerg (Denmark) - Ruch Chorzow (Poland) 2-2 (halftime: 1-1) First leg: Ruch Chorzow - Esbjerg 0-0. Ruch Chorzow win on away goals after 2-2 on aggregate. Chernomorets Odessa (Ukraine) - NK Split (Croatia) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: NK Split - Chernomorets Odessa 2-0. NK Split win 2-0 on aggregate. FK Krasnodar (Russia) - Diosgyor (Hungary) 3-0 (halftime: 1-0) First leg: Diosgyor - FK Krasnodar 1-5. FK Krasnodar win 8-1 on aggregate. Molde (Norway) - Zarja Lugansk (Ukraine) 1-2 (halftime: 1-1) First leg: Zarja Lugansk - Molde 1-1. Zarja Lugansk win 3-2 on aggregate. Slovan Liberec (Czech Republic) - FC Astra (Romania) 2-3 (halftime: 2-1) First leg: FC Astra - Slovan Liberec 3-0. FC Astra win 6-2 on aggregate. Ermis Aradippou (Cyprus) - Young Boys (Switzerland) 0-2 (halftime: 0-1) First leg: Young Boys - Ermis Aradippou 1-0. Young Boys win 3-0 on aggregate.