UPDATE 8-Soccer-UEFA Europa League qualifying round 3 results

July 27 (Gracenote) - Results from the UEFA Europa League Qualifying Round 3 first leg matches on Thursday Qualifying Round 3 Thursday, July 27, first leg Austria Vienna (Austria) - AEL Limassol (Cyprus) 0-0 (halftime: 0-0) Everton (England) - Ruzomberok (Slovakia) 1-0 (halftime: 0-0) Freiburg (Germany) - Domzale (Slovenia) 1-0 (halftime: 1-0) Aberdeen (Scotland) - Apollon Limassol (Cyprus) 2-1 (halftime: 1-0) Dinamo Zagreb (Croatia) - Odd Grenland (Norway) 2-1 (halftime: 2-1) Olympique Marseille (France) - Oostende (Belgium) 4-2 (halftime: 2-1) Gent (Belgium) - SCR Altach (Austria) 1-1 (halftime: 0-1) Red Star Belgrade (Serbia) - Sparta Prague (Czech Republic) 2-0 (halftime: 1-0) Girondins Bordeaux (France) - Videoton FC (Hungary) 2-1 (halftime: 2-1) Panathinaikos (Greece) - FK Qabala (Azerbaijan) 1-0 (halftime: 1-0) Arka Gdynia (Poland) - Midtjylland (Denmark) 3-2 (halftime: 2-2) Brondby (Denmark) - Hajduk Split (Croatia) 0-0 (halftime: 0-0) Universitatea Craiova (Romania) - AC Milan (Italy) 0-1 (halftime: 0-1) Bnei Yehuda (Israel) - Zenit St Petersburg (Russia) 0-2 (halftime: 0-0) Botev Plovdiv (Bulgaria) - Maritimo (Portugal) 0-0 (halftime: 0-0) Dinamo Bucharest (Romania) - Athletic Club (Spain) 1-1 (halftime: 0-1) FC Astra (Romania) - FC Oleksandriya (Ukraine) 0-0 (halftime: 0-0) AEK Larnaca (Cyprus) - Dinamo Minsk (Belarus) 2-0 (halftime: 1-0) AIK Stockholm (Sweden) - Braga (Portugal) 1-1 (halftime: 1-1) FC Krasnodar (Russia) - Lyngby (Denmark) 2-1 (halftime: 0-0) Utrecht (Netherlands) - Lech Poznan (Poland) 0-0 (halftime: 0-0) Ostersunds FK (Sweden) - CS Fola Esch (Luxembourg) 1-0 (halftime: 0-0) PSV Eindhoven (Netherlands) - Osijek (Croatia) 0-1 (halftime: 0-0) Sturm Graz (Austria) - Fenerbahce (Turkey) 1-2 (halftime: 1-2) Suduva Marijampole (Lithuania) - Sion (Switzerland) 3-0 (halftime: 2-0) Maccabi Tel Aviv (Israel) - Panionios (Greece) 1-0 (halftime: 0-0) Olimpik Donetsk (Ukraine) - PAOK Salonika (Greece) 1-1 (halftime: 0-0) Trakai (Lithuania) - KF Shkendija (Macedonia) 2-1 (halftime: 1-1) Mlada Boleslav (Czech Republic) - Skenderbeu (Albania) 2-1 (halftime: 1-0)