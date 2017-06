WARSAW, June 22 England play Italy in the last Euro 2012 quarter-final match on Sunday. Where: Olympic Stadium, Kiev Capacity: 60,000 When: Sunday June 24, 2145 local (1845 GMT) Referee: Pedro Proenca (Portugal) World ranking: England 6, Italy 12 ENGLAND Probable team (4-4-1-1) Age Caps Goals 1-Joe Hart 25 21 0 2-Glen Johnson 27 39 1 6-John Terry 31 76 6 15-Joleon Lescott 29 19 1 3-Ashley Cole 31 97 0 16-James Milner 26 29 0 4-Steven Gerrard 32 95 19 17-Scott Parker 31 16 0 11-Ashley Young 26 24 6 10-Wayne Rooney 26 75 29 22-Danny Welbeck 21 8 2 Also available: 13-Robert Green 32 12 0 23-Jack Butland 19 0 0 14-Phil Jones 20 5 0 12-Leighton Baines 27 8 0 18-Phil Jagielka 29 12 0 5-Martin Kelly 22 1 0 19-Stewart Downing 27 34 0 8-Jordan Henderson 22 4 0 20-Alex Oxlade-Chamberlain 18 5 0 7-Theo Walcott 23 27 4 9-Andy Carroll 23 6 2 21-Jermain Defoe 29 48 15 Misses next match if booked: Oxlade-Chamberlain, Young, Milner, Gerrard, Cole COACH: Roy Hodgson ITALY Probable team (4-3-1-2) 1-Gianluigi Buffon 34 117 0 7-Ignazio Abate 25 3 0 15-Andrea Barzagli 31 30 0 19-Leonardo Bonucci 25 17 2 6-Federico Balzaretti 30 9 1 16-Daniele De Rossi 28 75 10 21-Andrea Pirlo 33 86 10 8-Claudio Marchisio 26 23 1 5-Thiago Motta 29 11 1 9-Mario Balotelli 21 11 2 10-Antonio Cassano 29 32 10 Also available: 14-Morgan De Sanctis 35 5 0 12-Salvatore Sirigu 25 2 0 4-Angelo Ogbonna 24 3 0 18-Riccardo Montolivo 27 34 1 2-Christian Maggio 30 18 0 23-Antonio Nocerino 27 12 0 17-Fabio Borini 21 1 0 13-Emanuele Giaccherini 27 2 0 22-Alessandro Diamanti 29 2 0 11-Antonio Di Natale 34 41 11 20-Sebastian Giovinco 25 10 0 Injured: 3-Giorgio Chiellini 27 53 2 Misses next match if booked: Motta, Montolivo, Balotelli, Chiellini, Bonucci, Maggio, Balzaretti, De Rossi, Buffon COACH: Cesare Prandelli Previous meetings: 13/05/33 Fr Italy 1 England 1 Rome 14/11/34 Fr England 3 Italy 2 London 13/05/39 Fr Italy 2 England 2 Milan 16/05/48 Fr Italy 0 England 4 Turin 30/11/49 Fr England 2 Italy 0 London 18/05/52 Fr Italy 1 England 1 Florence 6/05/59 Fr England 2 Italy 2 London 24/05/61 Fr Italy 2 England 3 Rome 14/06/73 Fr Italy 2 England 0 Turin 14/11/73 Fr England 0 Italy 1 London 28/05/76 Fr England 3 Italy 2 New York 17/11/76 WCQ Italy 2 England 0 Rome 16/11/77 WCQ England 2 Italy 0 London 15/06/80 ECF Italy 1 England 0 Turin 6/06/85 Fr Italy 2 England 1 Mexico City 15/11/89 Fr England 0 Italy 0 London 7/07/90 WCF Italy 2 England 1 Bari 12/02/97 WCQ England 0 Italy 1 London 4/06/97 Fr England 2 Italy 0 Nantes 11/10/97 WCQ Italy 0 England 0 Rome 15/11/00 Fr Italy 1 England 0 Turin 27/03/02 Fr England 1 Italy 2 Leeds Played: 22 Italy 9 wins England 7 wins Draws 6 Key: WCQ = World Cup qualifier, WCF = World Cup finals, ECF = European Championship finals, Fr = Friendly (Editing by Tom Pilcher)