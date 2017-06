WARSAW, June 17 England play Ukraine in a Euro 2012 Group D match on Tuesday. Where: Donbass Arena, Donetsk, Ukraine Capacity: 50,000 When: Tuesday June 19, 2145 local (1845 GMT) Referee: Viktor Kassai (Hungary) World ranking: Ukraine 52, England 6 ENGLAND Probable team (4-4-2) Age Caps Goals 1-Joe Hart 25 20 0 2-Glen Johnson 27 38 1 6-John Terry 31 75 6 15-Joleon Lescott 29 18 1 3-Ashley Cole 31 96 0 16-James Milner 26 28 0 4-Steven Gerrard 32 94 19 17-Scott Parker 31 15 0 11-Ashley Young 26 23 6 10-Wayne Rooney 26 74 28 22-Danny Welbeck 21 7 2 Also available: 13-Robert Green 32 12 0 23-Jack Butland 19 0 0 14-Phil Jones 20 5 0 12-Leighton Baines 27 8 0 18-Phil Jagielka 29 12 0 5-Martin Kelly 22 1 0 19-Stewart Downing 27 34 0 8-Jordan Henderson 22 4 0 20-Alex Oxlade-Chamberlain 18 4 0 7-Theo Walcott 23 26 4 9-Andy Carroll 23 5 2 21-Jermain Defoe 29 48 15 Misses next match if booked: Oxlade-Chamberlain, Young, Milner COACH: Roy Hodgson UKRAINE Probable team (4-3-1-2) Name 12-Andriy Pyatov 27 28 0 9-Oleh Gusyev 29 74 12 5-Oleksander Kucher 29 29 1 13-Vyacheslav Shevchuk 33 21 0 2-Evhen Selin 24 8 1 11-Andriy Yarmolenko 22 22 8 4-Anatoly Tymoshchuk 33 118 4 10-Andriy Voronin 32 74 8 19-Evhen Konoplyanka 22 21 5 18-Serhiy Nazarenko 32 52 12 7-Andriy Shevchenko 35 110 48 Also available: 23-Oleksander Horyainov 36 2 0 1-Maxym Koval 19 1 0 3-Evhen Khacheridi 24 13 0 17-Taras Mykhalyk 28 29 0 20-Yaroslav Rakitsky 22 17 3 21-Bohdan Butko 21 10 0 8-Oleksander Aliev 27 28 6 6-Denys Garmash 22 5 0 14-Ruslan Rotan 30 58 6 15-Artem Milevsky 27 48 7 22-Marco Devic 28 23 2 16-Evhen Seleznyov 26 29 5 Misses next match if booked: Tymoshchuk, Selin COACH: Oleg Blokhin Previous meetings: 31/05/00 Fr England 2 Ukraine 0 London 18/08/04 Fr England 3 Ukraine 0 Newcastle 1/04/09 WCQ England 2 Ukraine 1 London 10/10/09 WCQ Ukraine 1 England 0 Dnipropetrovsk Played: 4 England 3 wins Ukraine 1 win Draws 0 Key: WCQ = World Cup qualifier, Fr = Friendly Group D P W D L F A Pts France 2 1 1 0 3 1 4 England 2 1 1 0 4 3 4 Ukraine 2 1 0 1 2 3 3 Sweden 2 0 0 2 3 5 0 Results: June 11 France 1 England 1 Ukraine 2 Sweden 1 June 15 Ukraine 0 France 2 Sweden 2 England 3 (Editing by Tom Pilcher)