WARSAW, June 9 France play England in a Euro 2012 Group D match on Monday. Where: Donbass Arena, Donetsk, Ukraine Capacity: 50,000 When: Monday June 11, 1900 local (1600 GMT) Referee: Nicola Rizzoli (Italy) World ranking: France 14, England 6 FRANCE Probable team (4-3-3) Name Age Caps Goals 1-Hugo Lloris 25 33 0 2-Mathieu Debuchy 26 5 1 5-Philippe Mexes 30 26 1 4-Adil Rami 26 20 1 3-Patrice Evra 31 41 0 6-Yohan Cabaye 26 13 0 18-Alou Diarra 30 41 0 15-Florent Malouda 31 77 9 11-Samir Nasri 24 31 3 10-Karim Benzema 24 45 15 7-Franck Ribery 29 60 10 Also available: 16-Steve Mandanda 27 15 0 23-Cedric Carrasso 30 1 0 22-Gael Clichy 26 12 0 21-Laurent Koscielny 26 3 0 13-Anthony Reveillere 32 17 1 17-Yann Mvila 21 19 1 19-Marvin Martin 24 12 2 12-Blaise Matuidi 25 4 0 20-Hatem Ben Arfa 25 11 2 9-Olivier Giroud 25 6 1 14-Jeremy Menez 25 13 1 8-Mathieu Valbuena 27 12 2 COACH: Laurent Blanc ENGLAND Probable team (4-5-1) 1-Joe Hart 25 18 0 2-Glen Johnson 27 36 1 6-John Terry 31 73 6 15-Joleon Lescott 29 16 0 3-Ashley Cole 31 94 0 16-James Milner 26 26 0 4-Steven Gerrard 32 92 19 17-Scott Parker 31 13 0 19-Stewart Downing 27 34 0 11-Ashley Young 26 21 6 22-Danny Welbeck 21 5 1 Also available: 13-Robert Green 32 12 0 23-Jack Butland 19 0 0 14-Phil Jones 20 5 0 12-Leighton Baines 27 8 0 18-Phil Jagielka 29 12 0 5-Martin Kelly 22 1 0 20-Alex Oxlade-Chamberlain 18 2 0 8-Jordan Henderson 21 3 0 7-Theo Walcott 23 24 3 9-Andy Carroll 23 4 1 21-Jermain Defoe 29 47 15 Suspended: 10-Wayne Rooney 26 74 28 COACH: Roy Hodgson Previous meetings: 23/03/1908 Fr England 12 France 0 Ipswich 22/05/1909 Fr France 0 England 11 Gentilly 16/04/1910 Fr England 10 France 1 Brighton 23/03/1911 Fr France 0 England 3 Paris 27/02/1913 Fr France 1 England 4 Paris 10/05/23 Fr France 1 England 4 Paris 17/05/24 Fr France 1 England 3 Paris 21/05/25 Fr France 2 England 3 Paris 26/05/27 Fr France 0 England 6 Paris 17/05/28 Fr France 1 England 5 Paris 9/05/29 Fr France 1 England 4 Paris 14/05/31 Fr France 5 England 2 Paris 6/12/33 Fr England 4 France 1 London 26/05/38 Fr France 2 England 4 Paris 19/05/46 Fr France 2 England 1 Paris 3/05/47 Fr England 3 France 0 London 22/05/49 Fr France 1 England 3 Paris 3/10/51 Fr England 2 France 2 London 15/05/55 Fr France 1 England 0 Paris 27/11/57 Fr England 4 France 0 London 3/10/62 ECQ England 1 France 1 Sheffield 27/02/63 ECQ France 5 England 2 Paris 20/07/66 WCF England 2 France 0 London 12/03/69 Fr England 5 France 0 London 16/06/82 WCF England 3 France 1 Bilbao 29/02/84 Fr France 2 England 0 Paris 19/02/92 Fr England 2 France 0 London 14/06/92 ECF France 0 England 0 Malmo 7/06/97 Fr France 0 England 1 Montpellier 10/02/99 Fr England 0 France 2 London 2/09/00 Fr France 1 England 1 Paris 13/06/04 ECF France 2 England 1 Lisbon 26/03/08 Fr France 1 England 0 Paris 17/11/10 Fr England 1 France 2 London Played: 30 England 21 wins France 9 wins Draws 4 Key: WCF - World Cup finals, ECQ = European Championship qualifier, ECF = European Championship finals, Fr = Friendly Group D P W D L F A Pts England 0 0 0 0 0 0 0 France 0 0 0 0 0 0 0 Sweden 0 0 0 0 0 0 0 Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 Next fixtures (all times GMT): June 11 Ukraine v Sweden, Kiev (1845) June 15 Ukraine v France, Donetsk (1600) Sweden v England, Kiev (1845) June 19 Sweden v France, Kiev (1845) England v Ukraine, Donetsk (1845) (Editing by Tom Pilcher)