(Fixes tabulation) PARIS, June 5 France results since the 2010 World Cup: 2010 Date Match Opposition Venue Result Scorers Aug.8 F Norway Oslo L 1-2 Ben Arfa Sept.3 EQ Belarus Paris L 0-1 Sept.9 EQ Bosnia Sarajevo W 2-0 Benzema, Malouda Oct.9 EQ Romania Paris W 2-0 Remy, Gourcuff Oct.12 EQ Luxembourg Metz W 2-0 Benzema, Gourcuff Nov.17 F England London W 2-1 Benzema, Valbuena 2011 Feb.9 F Brazil Paris W 1-0 Benzema Mar.25 EQ Luxembourg Luxembourg W 2-0 Mexes, Gourcuff Mar.29 F Croatia Paris D 0-0 June 3 EQ Belarus Minsk D 1-1 Abidal June 6 F Ukraine Donetsk W 4-1 Gameiro, Martin 2, Kaboul June 9 F Poland Warsaw W 1-0 Jodlowiec og Aug.10 F Chile Montpellier D 1-1 Remy Sept.2 EQ Albania Tirana W 2-1 Benzema, Mvila Sept.6 EQ Romania Bucharest D 0-0 Oct.7 EQ Albania Paris W 3-0 Malouda, Remy, Reveillere Oct.11 EQ Bosnia Paris D 1-1 Nasri Nov.11 F U.S. Paris W 1-0 Remy Nov.15 F Belgium Paris D 0-0 2012 Feb.29 F Germany Bremen W 2-1 Giroud, Malouda May 27 F Iceland Valenciennes W 3-2 Debuchy, Ribery Rami May 31 F Serbia Reims W 2-0 Ribery, Malouda To be played June 5: France v Estonia, Le Mans EQ = Euro qualifier F = Friendly (Compiled by Julien Pretot)