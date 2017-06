GDANSK, June 22 Teams for Friday's Euro 2012 quarter-final between Germany and Greece at the PGE Arena (1845 GMT): Germany: 1-Manuel Neuer; 20-Jerome Boateng, 14-Holger Badstuber, 5-Mats Hummels, 16-Philipp Lahm; 7-Bastian Schweinsteiger, 6-Sami Khedira; 21-Marco Reus, 8-Mesut Ozil, 9-Andre Schuerrle; 11-Miroslav Klose Greece: 13-Michalis Sifakis; 15-Vasilis Torosidis, 19-Sokratis Papastathopoulos, 5-Kyriakos Papadopoulos, 3-Giorgos Tzavellas; 6-Grigoris Makos, 2-Giannis Maniatis; 18-Sotiris Ninis, 21-Kostas Katsouranis, 7-Giorgos Samaras; 14-Dimitris Salpingidis Referee: Damir Skomina (Slovenia) (Edited by Tom Pilcher)