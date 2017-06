WARSAW, June 13 Sweden play England in a Euro 2012 Group D match on Friday. Where: Olympic Stadium, Kiev Capacity: 60,000 When: Friday June 15, 2145 local (1845 GMT) Referee: Damir Skomina (Slovenia) World ranking: Sweden 17, England 6 SWEDEN Probable team (4-2-3-1) 1-Andreas Isaksson 30 94 0 2-Mikael Lustig 25 25 1 3-Olof Mellberg 34 115 7 4-Andreas Granqvist 27 19 2 5-Martin Olsson 24 10 4 6-Rasmus Elm 24 25 1 9-Kim Kallstrom 29 93 16 7-Sebastian Larsson 27 42 5 10-Zlatan Ibrahimovic 30 78 32 20-Ola Toivonen 25 25 6 22-Markus Rosenberg 29 32 6 Also available: 23-Par Hansson 25 2 0 12-Johan Wiland 31 7 0 15-Mikael Antonsson 31 5 0 13-Jonas Olsson 29 8 0 17-Behrang Safari 27 24 0 19-Emir Bajrami 24 16 2 18-Samuel Holmen 27 26 2 16-Pontus Wernbloom 25 23 2 21-Christian Wilhelmsson 32 75 9 8-Anders Svensson 35 128 18 11-Johan Elmander 31 64 16 14-Tobias Hysen 30 23 7 COACH: Erik Hamren ENGLAND Probable team (4-4-1-1) 1-Joe Hart 25 19 0 2-Glen Johnson 27 37 1 6-John Terry 31 74 6 15-Joleon Lescott 29 17 0 3-Ashley Cole 31 95 0 16-James Milner 26 27 0 4-Steven Gerrard 32 93 19 17-Scott Parker 31 14 0 20-Alex Oxlade-Chamberlain 18 3 0 11-Ashley Young 26 22 6 22-Danny Welbeck 21 6 1 Also available: 13-Robert Green 32 12 0 23-Jack Butland 19 0 0 14-Phil Jones 20 5 0 12-Leighton Baines 27 8 0 18-Phil Jagielka 29 12 0 5-Martin Kelly 22 1 0 19-Stewart Downing 27 34 0 8-Jordan Henderson 21 4 0 7-Theo Walcott 23 25 3 9-Andy Carroll 23 4 1 21-Jermain Defoe 29 48 15 Suspended: 10-Wayne Rooney 26 74 28 COACH: Roy Hodgson Previous meetings: 21/05/23 Fr Sweden 2 England 4 Stockholm 17/05/37 Fr Sweden 0 England 4 Stockholm 19/11/47 Fr England 4 Sweden 2 London 13/05/49 Fr Sweden 3 England 1 Stockholm 16/05/56 Fr Sweden 0 England 0 Stockholm 28/10/59 Fr England 2 Sweden 3 London 16/05/65 Fr Sweden 1 England 2 Gothenburg 22/05/68 Fr England 3 Sweden 1 London 10/06/79 Fr Sweden 0 England 0 Stockholm 10/09/86 Fr Sweden 1 England 0 Stockholm 19/10/88 WCQ England 0 Sweden 0 London 6/09/89 WCQ Sweden 0 England 0 Stockholm 17/06/92 ECF Sweden 2 England 1 Stockholm 8/06/95 Fr England 3 Sweden 3 Leeds 5/09/98 ECQ Sweden 2 England 1 Stockholm 5/06/99 ECQ England 0 Sweden 0 London 10/11/01 Fr England 1 Sweden 1 Manchester 2/06/02 WCF Sweden 1 England 1 Saitama 31/03/04 Fr Sweden 1 England 0 Gothenburg 20/06/06 WCF Sweden 2 England 2 Cologne 15/11/11 Fr England 1 Sweden 0 London Played: 21 Sweden 6 wins England 6 wins Draws 9 Key: WCQ = World Cup qualifier, WCF - World Cup finals, ECQ = European Championship qualifier, ECF = European Championship finals, Fr = Friendly Group D P W D L F A Pts Ukraine 1 1 0 0 2 1 3 England 1 0 1 0 1 1 1 France 1 0 1 0 1 1 1 Sweden 1 0 0 1 1 2 0 Results: June 11 France 1 England 1 Ukraine 2 Sweden 1 Next fixtures (all times GMT): June 19 Sweden v France, Kiev (1845) England v Ukraine, Donetsk (1845) (Editing by Tom Pilcher)