WARSAW, June 13 Ukraine play France in a Euro 2012 Group D match on Friday. Where: Donbass Arena, Donetsk, Ukraine Capacity: 50,000 When: Friday June 15, 1900 local (1600 GMT) Referee: Bjorn Kuipers (Netherlands) World ranking: Ukraine 52, France 14 UKRAINE Probable team (4-3-1-2) Name Age Caps Goals 12-Andriy Pyatov 27 27 0 9-Oleh Gusyev 29 73 12 3-Evhen Khacheridi 24 12 0 17-Taras Mykhalyk 28 28 0 2-Evhen Selin 24 7 1 11-Andriy Yarmolenko 22 21 8 4-Anatoly Tymoshchuk 33 117 4 19-Evhen Konoplyanka 22 20 5 18-Serhiy Nazarenko 32 51 12 7-Andriy Shevchenko 35 109 48 10-Andriy Voronin 32 73 8 Also available: 23-Oleksander Horyainov 36 2 0 1-Maxym Koval 19 1 0 5-Oleksander Kucher 29 29 1 13-Vyacheslav Shevchuk 33 21 0 20-Yaroslav Rakitsky 22 17 3 21-Bohdan Butko 21 10 0 8-Oleksander Aliev 27 27 6 6-Denys Garmash 22 5 0 14-Ruslan Rotan 30 58 6 15-Artem Milevsky 27 47 7 22-Marco Devic 28 22 2 16-Evhen Seleznyov 26 29 5 COACH: Oleg Blokhin FRANCE Probable team (4-3-3) Name Age Caps Goals 1-Hugo Lloris 25 34 0 2-Mathieu Debuchy 26 6 1 5-Philippe Mexes 30 27 1 4-Adil Rami 26 21 1 3-Patrice Evra 31 42 0 6-Yohan Cabaye 26 14 0 18-Alou Diarra 30 42 0 15-Florent Malouda 32 78 9 11-Samir Nasri 24 32 4 10-Karim Benzema 24 46 15 7-Franck Ribery 29 61 10 Also available: 16-Steve Mandanda 27 15 0 23-Cedric Carrasso 30 1 0 22-Gael Clichy 26 12 0 21-Laurent Koscielny 26 3 0 13-Anthony Reveillere 32 17 1 17-Yann Mvila 21 19 1 19-Marvin Martin 24 13 2 12-Blaise Matuidi 25 4 0 20-Hatem Ben Arfa 25 12 2 9-Olivier Giroud 25 6 1 14-Jeremy Menez 25 13 1 8-Mathieu Valbuena 27 12 2 COACH: Laurent Blanc Previous meetings: 27/03/99 ECQ France 0 Ukraine 0 Paris 4/09/99 ECQ Ukraine 0 France 0 Kiev 6/06/04 Fr France 1 Ukraine 0 Paris 2/08/07 ECQ France 2 Ukraine 0 Paris 21/11/07 ECQ Ukraine 2 France 2 Kiev 6/06/11 Fr Ukraine 1 France 4 Donetsk Played: 6 France 3 wins Ukraine 0 wins Draws 3 Key: ECQ = European Championship qualifier, Fr = Friendly Group D P W D L F A Pts Ukraine 1 1 0 0 2 1 3 England 1 0 1 0 1 1 1 France 1 0 1 0 1 1 1 Sweden 1 0 0 1 1 2 0 Results: June 11 France 1 England 1 Ukraine 2 Sweden 1 Next fixtures (all times GMT): June 15 Sweden v England, Kiev (1845) June 19 Sweden v France, Kiev (1845) England v Ukraine, Donetsk (1845)