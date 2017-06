(Fixes tabulation) KIEV, June 5 Reuters) - Ukraine results since the 2010 World Cup (all friendlies): 2010 Date Opposition Venue Result Scorers May 25 Lithuania Kharkiv W 4-0 Aliev 2, Shevchenko 2 May 29 Romania Lviv W 3-2 Aliev, Konoplyanka, Kivu June 2 Norway Oslo W 1-0 Zozulya Aug 11 Netherlands Donetsk D 1-1 Aliev Sept 4 Poland Warsaw D 1-1 Yelen Sept 7 Chile Kiev W 2-1 Rakitskiy, Aliev Oct 8 Canada Kiev W 2-1 Milevskiy, Tymoshchuk Oct 11 Brazil Derby L 0-2 Nov 17 Switzerland Geneva D 2-2 Aliev, Konoplyanka 2011 Feb 8 Romania Paralimni D 2-2 Milevskiy, Rakitskiy Feb 9 Sweden Nicosia D 1-1 Devich March 29 Italy Kiev L 0-2 June 1 Uzbekistan Kiev W 2-0 Tymoshchuk, Voronin June 6 France Donetsk L 1-4 Tymoshchuk Aug 10 Sweden Kharkiv L 0-1 Sept 2 Uruguay Kharkiv L 2-3 Yarmolenko, Konoplyanka Sept 6 Czech Rep. Prague L 0-4 Oct 7 Bulgaria Prague W 3-0 Selin, Shevchenko, Yarmolenko Oct 11 Estonia Tallinn W 2-0 Gusyev, Aliev Nov 11 Germany Kiev D 3-3 Yarmolenko, Konoplyanka, Nazarenko Nov 15 Austria Kiev W 2-1 Milevskiy, Devich 2012 Feb 29 Israel Kiev W 3-2 Gusyev, Konoplyanka, Yarmolenko May 28 Estonia Kuftsein W 4-0 Yarmolenko, Gusyev pen Voronin, Milevskiy June 1 Austria Innsbruck L 2-3 Gusyev 2 (Compiled by Olzhas Auyezov)