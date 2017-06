WARSAW, June 9 Ukraine play Sweden in a Euro 2012 Group D match on Monday. Where: Olympic Stadium, Kiev Capacity: 60,000 When: Monday June 11, 2145 local (1845 GMT) Referee: Cuneyt Cakir (Turkey) World ranking: Ukraine 52, Sweden 17 UKRAINE Probable team (4-4-2) Name Age Caps Goals 12-Andriy Pyatov 27 26 0 9-Oleh Gusyev 29 72 12 3-Evhen Khacheridi 24 11 0 17-Taras Mykhalyk 28 27 0 20-Yaroslav Rakitsky 22 17 3 4-Anatoly Tymoshchuk 33 116 4 18-Serhiy Nazarenko 32 50 12 11-Andriy Yarmolenko 22 20 8 19-Evhen Konoplyanka 22 19 5 22-Marco Devic 28 21 2 10-Andriy Voronin 32 72 8 Also available: 23-Oleksander Horyainov 36 2 0 1-Maxym Koval 19 1 0 5-Oleksander Kucher 29 29 1 13-Vyacheslav Shevchuk 33 21 0 2-Evhen Selin 24 6 1 21-Bohdan Butko 21 10 0 8-Oleksander Aliev 27 27 6 6-Denys Garmash 22 5 0 14-Ruslan Rotan 30 57 6 15-Artem Milevsky 27 46 7 7-Andriy Shevchenko 35 108 46 16-Evhen Seleznyov 26 29 5 COACH: Oleg Blokhin SWEDEN Probable team (4-4-1-1) 1-Andreas Isaksson 30 93 0 2-Mikael Lustig 25 24 1 3-Olof Mellberg 34 114 7 4-Andreas Granqvist 27 18 2 5-Martin Olsson 24 9 4 7-Sebastian Larsson 27 41 5 8-Anders Svensson 35 127 18 9-Kim Kallstrom 29 92 16 6-Rasmus Elm 24 24 1 10-Zlatan Ibrahimovic 30 77 31 20-Ola Toivonen 25 24 6 Also available: 23-Par Hansson 25 2 0 12-Johan Wiland 31 7 0 15-Mikael Antonsson 31 5 0 13-Jonas Olsson 29 8 0 17-Behrang Safari 27 24 0 19-Emir Bajrami 24 16 2 18-Samuel Holmen 27 26 2 16-Pontus Wernbloom 25 23 2 21-Christian Wilhelmsson 32 74 9 11-Johan Elmander 31 63 16 14-Tobias Hysen 30 23 7 22-Markus Rosenberg 29 31 6 COACH: Erik Hamren Previous meetings: 1/06/08 Fr Sweden 0 Ukraine 1 Stockholm 9/02/11 Fr Ukraine 1 Sweden 1 Nicosia 10/08/11 Fr Ukraine 0 Sweden 1 Kharkiv Played: 3 Ukraine 1 win Sweden 1 win Draws 1 Key: Fr = Friendly Group D P W D L F A Pts England 0 0 0 0 0 0 0 France 0 0 0 0 0 0 0 Sweden 0 0 0 0 0 0 0 Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 Next fixtures (all times GMT): June 15 Ukraine v France, Donetsk (1600) Sweden v England, Kiev (1845) June 19 Sweden v France, Kiev (1845) England v Ukraine, Donetsk (1845) (Editing by Tom Pilcher)