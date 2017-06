Aug 31 The draw for the 2012-13 Europa League group stage made in Monaco on Friday is as follows:

Group A

Liverpool

Udinese

Young Boys

Anzhi Makhachkala

Group B

Atletico Madrid

Hapoel Tel Aviv

Viktoria Plzen

Academica Coimbra

Group C

Olympique Marseille

Fenerbahce

Borussia Moenchengladbach

AEL Limassol

Group D

Girondins Bordeaux

Club Bruges

Newcastle United

Maritimo

Group E

VfB Stuttgart

FC Copenhagen

Steaua Bucharest

Molde

Group F

PSV Eindhoven

Napoli

Dnipro Dnipropetrovsk

AIK Stockholm

Group G

Sporting Lisbon

Basel

Genk

Videoton

Group H

Inter Milan

Rubin Kazan

Partizan Belgrade

Nefti PFK

Group I

Olympique Lyon

Athletic Bilbao

Sparta Prague

Hapoel Kiryat Shmona

Group J

Tottenham Hotspur

Panathinaikos

Lazio

Maribor

Group K

Bayer Leverkusen

Metalist Kharkiv

Rosenborg Trondheim

Rapid Vienna

Group L

Twente Enschede

Hanover 96

Levante

Helsingborgs

Group stage matches begin Sept.20. The final will be in Amsterdam on May 15, 2013