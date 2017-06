Dec 14 Europa League Group K results and standings on Wednesday. Fulham 2 OB Odense 2 Wisla Krakow 2 Twente Enschede 1 Standings P W D L F A Pts 1 Twente Enschede* 6 4 1 1 14 7 13 2 Wisla Krakow* 6 3 0 3 8 13 9 ------------------------- 3 Fulham 6 2 2 2 9 6 8 4 OB Odense 6 1 1 4 9 14 4 * Denotes qualifed for last 32 Previous results: Sept. 15 Fulham 1 Twente Enschede 1 Wisla Krakow 1 OB Odense 3 Sept. 29 Twente Enschede 4 Wisla Krakow 1 OB Odense 0 Fulham 2 Oct. 20 OB Odense 1 Twente Enschede 4 Wisla Krakow 1 Fulham 0 Nov. 3 Twente Enschede 3 OB Odense 2 Fulham 4 Wisla Krakow 1 Dec. 1 OB Odense 1 Wisla Krakow 2 Twente Enschede 1 Fulham 0 - - - - (Editing by Tom Pilcher. To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com) ((tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net) Please double-click on the newslink: for soccer stories