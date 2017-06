Nov 30 Europa League results on Wednesday Rubin Kazan (Russia) 4 Shamrock Rovers (Ireland) 1 Braga (Portugal) 1 Birmingham City (England) 0 Celtic (Scotland) 0 Atletico Madrid (Spain) 1 Malmo (Sweden) 0 AZ Alkmaar (Netherlands) 0 Maribor (Slovenia) 3 Club Bruges (Belgium) 4 Metalist Kharkiv (Ukraine) 4 Austria Vienna (Austria) 1 Stade Rennes (France) 0 Udinese (Italy) 0 Standard Liege (Belgium) 2 Hanover 96 (Germany) 0 Rapid Bucharest (Romania) 1 Hapoel Tel Aviv (Israel) 3 Tottenham Hotspur (England) 1 PAOK Salonika (Greece) 2 Legia Warsaw (Poland) 0 PSV Eindhoven (Netherlands) 3 Vorskla Poltava (Ukraine) 1 FC Copenhagen (Denmark) 1 Playing on Thursday (GMT) Lokomotiv Moscow (Russia) v Sturm Graz (Austria) (1700) Twente Enschede (Netherlands) v Fulham (England) (1800) OB Odense (Denmark) v Wisla Krakow (Poland) (1800) Schalke 04 (Germany) v Steaua Bucharest (Romania) (1800) AEK Athens (Greece) v Anderlecht (Belgium) (1800) AEK Larnaca (Cyprus) v Maccabi Haifa (Israel) (1800) Athletic Bilbao (Spain) v Slovan Bratislava (Slovakia) (2005) Salzburg (Austria) v Paris St Germain (France) (2005) Sporting (Portugal) v FC Zurich (Switzerland) (2005) Stoke City (England) v Dynamo Kiev (Ukraine) (2005) Maccabi Tel Aviv (Israel) v Besiktas (Turkey) (2005) Vaslui (Romania) v Lazio (Italy) (2005) (Compiled by Infostrada Sports; Editing by Tom Pilcher. To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com) ((tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net) Please double-click on the newslink: for soccer stories