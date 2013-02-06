Feb 6 Collated international friendly results on
Wednesday
Azerbaijan 1 Liechtenstein 0
Croatia 4 South Korea 0
Moldova 1 Kazakhstan 3
Cyprus 1 Serbia 3
Hungary 1 Belarus 1
Ukraine 2 Norway 0
Slovenia 0 Bosnia 3
Chile 2 Egypt 1
Spain 3 Uruguay 1
Albania 1 Georgia 2
Israel 2 Finland 1
Turkey 0 Czech Republic 2
Malta 0 Northern Ireland 0
Macedonia 3 Denmark 0
Iceland 0 Russia 2
England 2 Brazil 1
Sweden 2 Argentina 3
Greece 0 Switzerland 0
Netherlands 1 Italy 1
Belgium 2 Slovakia 1
Wales 2 Austria 1
Romania 3 Australia 2
Ireland 2 Poland 0
Scotland 1 Estonia 0
France 1 Germany 2
Portugal 2 Ecuador 3
(Edited by Tom Pilcher)