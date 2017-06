ZEIST, Netherlands, Feb 24 Netherlands coach Bert van Marwijk named the following 24-man squad on Friday for next Wednesday's friendly with England at Wembley Stadium: Goalkeepers: Maarten Stekelenburg (AS Roma), Tim Krul (Newcastle United), Michel Vorm (Swansea City) Defenders: Khalid Boulahrouz (VfB Stuttgart), Jeffrey Bruma (Hamburg SV), John Heitinga (Everton), Joris Mathijsen (Malaga), Erik Pieters (PSV Eindhoven), Ron Vlaar (Feyenoord) Midfielders: Mark van Bommel (AC Milan), Urby Emanuelson (AC Milan), Nigel de Jong (Manchester City), Stijn Schaars (Sporting), Wesley Sneijder (Inter Milan), Kevin Strootman (PSV Eindhoven), Rafael van der Vaart (Tottenham Hotspur), Georginio Wijnaldum (PSV Eindhoven) Forwards: Klaas Jan Huntelaar (Schalke 04), Ola John (Twente Enschede), Luuk de Jong (Twente Enschede), Dirk Kuyt (Liverpool), Luciano Narsingh (Heerenveen), Robin van Persie (Arsenal), Arjen Robben (Bayern Munich) (Reporting by Mike Collett)