May 6 (Gracenote) - Summaries from the English premier league matches on Saturday Saturday, May 6 Manchester City 5 David Silva 2, Vincent Kompany 49, Kevin De Bruyne 59, Raheem Sterling 82, Nicolas Otamendi 90+2 Crystal Palace 0 Halftime: 1-0;Attendance: 54,000 - - - Friday, May 5 West Ham United 1 Manuel Lanzini 65