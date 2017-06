May 5 (Infostrada Sports) - Result and standings from the Scottish Premier League champions group on Saturday. Rangers 0 Motherwell 0 Standings P W D L F A Pts C1 Celtic 36 29 3 4 79 20 90 ------------------------- 2 Rangers * 37 25 5 7 73 28 70 ------------------------- 3 Motherwell 37 18 8 11 49 42 62 ------------------------- 4 Dundee United 36 14 11 11 59 50 53 ------------------------- 5 St. Johnstone 36 14 8 14 43 44 50 6 Hearts 36 14 7 15 43 38 49 ------------------------- C - Champion * Rangers were deducted 10 points. 1: Champions League preliminary round 3: Champions League preliminary round Next Fixtures (GMT): Sunday, May 6 Dundee United v Celtic (1145) Hearts v St. Johnstone (1400)