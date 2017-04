April 27 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Scottish Premier League Champions Group matches on Saturday Saturday, April 27 St. Johnstone 1 Inverness Caledonian Thistle 0 Friday, April 26 Ross County 1 Dundee United 0 Standings P W D L F A Pts C1 Celtic 34 22 6 6 82 31 72 ------------------------- 2 Motherwell 34 16 9 9 59 44 57 3 Inverness Caledonian Thistle 35 12 15 8 59 54 51 ------------------------- 4 St. Johnstone 35 12 14 9 42 40 50 ------------------------- 5 Ross County 35 12 13 10 45 45 49 6 Dundee United 35 10 14 11 49 56 44 ------------------------- C - Champion 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League 4: Europa League depending on domestic cup Next Fixtures (GMT): Sunday, April 28 Motherwell v Celtic (1145)