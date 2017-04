June 28 Red and yellow cards at the World Cup after Saturday's matches. Player Team Yellow Red 16-Steven Defour Belgium - 1 16-Maximiliano Pereira Uruguay - 1 3-Pepe Portugal - 1 6-Alexandre Song Cameroon - 1 16-Ante Rebic Croatia - 1 8-Claudio Marchisio Italy - 1 8-Wilson Palacios Honduras 2 1 21-Kostas Katsouranis Greece 2 1 16-Antonio Valencia Ecuador 1 1 9-Robin van Persie Netherlands 2 - 4-Tim Cahill Australia 2 - 15-Mile Jedinak Australia 2 - 5-Didier Zokora Ivory Coast 2 - 6-Yohan Cabaye France 2 - 11-Sulley Muntari Ghana 2 - 23-Jose Juan Vazquez Mexico 2 - 9-Mario Balotelli Italy 2 - 2-Eugenio Mena Chile 2 - 5-Francisco Silva Chile 2 - 2-Diego Lugano Uruguay 2 - 17-Luiz Gustavo Brazil 1 - 10-Neymar Brazil 1 - 3-Thiago Silva Brazil 1 - 16-Ramires Brazil 1 - 2-Dani Alves Brazil 1 - 7-Hulk Brazil 1 - 21-Jo Brazil 1 - 5-Vedran Corluka Croatia 1 - 6-Dejan Lovren Croatia 1 - 22-Eduardo da Silva Croatia 1 - 7-Ivan Rakitic Croatia 1 - 15-Hector Moreno Mexico 1 - 22-Paul Aguilar Mexico 1 - 4-Rafael Marquez Mexico 1 - 5-Dany Nounkeu Cameroon 1 - 17-Stephane Mbia Cameroon 1 - 18-Enoh Eyong Cameroon 1 - 20-Edgar Salli Cameroon 1 - 1-Iker Casillas Spain 1 - 14-Xabi Alonso Spain 1 - 15-Sergio Ramos Spain 1 - 3-Stefan de Vrij Netherlands 1 - 8-Jonathan de Guzman Netherlands 1 - 5-Daley Blind Netherlands 1 - 20-Charles Aranguiz Chile 1 - 9-Mauricio Pinilla Chile 1 - 8-Arturo Vidal Chile 1 - 5-Mark Milligan Australia 1 - 6-Matthew Spiranovic Australia 1 - 6-Carlos Sanchez Colombia 1 - 13-Fredy Guarin Colombia 1 - 7-Pablo Armero Colombia 1 - 14-Dimitris Salpingidis Greece 1 - 19-Sokratis Papasthathopoulos Greece 1 - 7-Giorgos Samaras Greece 1 - 15-Vassilis Torosidis Greece 1 - 22-Maya Yoshida Japan 1 - 6-Masato Morshige Japan 1 - 17-Makoto Hasebe Japan 1 - 15-Yasuyuki Konno Japan 1 - 22-Souleyman Bamba Ivory Coast 1 - 9-Cheick Tiote Ivory Coast 1 - 8-Salomon Kalou Ivory Coast 1 - 11-Didier Drogba Ivory Coast 1 - 20-Geoffroy Serey Die Ivory Coast 1 - 1-Fernando Muslera Uruguay 1 - 3-Diego Godin Uruguay 1 - 5-Walter Gargano Uruguay 1 - 17-Egidio Arevalo Rios Uruguay 1 - 22-Martin Caceres Uruguay 1 - 13-Jose Maria Gimenez Uruguay 1 - 19-Raheem Sterling England 1 - 4-Steven Gerrard England 1 - 2-Mattia De Sciglio Italy 1 - 22-Jose Miguel Cubero Costa Rica 1 - 20-Johann Djourou Switzerland 1 - 4-Juan Carlos Paredes Ecuador 1 - 13-Enner Valencia Ecuador 1 - 3-Frickson Erazo Ecuador 1 - 7-Jefferson Montero Ecuador 1 - 3-Patrice Evra France 1 - 19-Paul Pogba France 1 - 19-Luis Garrido Honduras 1 - 14-Oscar Boniek Garcia Honduras 1 - 5-Victor Bernardez Honduras 1 - 11-Jerry Bengtson Honduras 1 - 9-Jerry Palacios Honduras 1 - 16-Marcos Rojo Argentina 1 - 4-Emir Spahic Bosnia 1 - 18-Haris Medunjanin Bosnia 1 - 7-Muhamed Besic Bosnia 1 - 10-John Obi Mikel Nigeria 1 - 13-Juwon Oshaniwa Nigeria 1 - 22-Kenneth Omeruo Nigeria 1 - 14-Andranik Teymourian Iran 1 - 7-Masoud Shojaei Iran 1 - 6-Javad Nekounam Iran 1 - 10-Karim Ansarifard Iran 1 - 21-Joao Pereira Portugal 1 - 8-Joao Moutinho Portugal 1 - 17-Mohamed Rabiu Ghana 1 - 18-Abdul Majeed Waris Ghana 1 - 23-Harrison Afful Ghana 1 - 13-Jordan Ayew Ghana 1 - 13-Jermaine Jones United States 1 - 3-Omar Gonzalez United States 1 - 15-Kyle Beckerman United States 1 - 5-Jan Vertonghen Belgium 1 - 2-Toby Alderweireld Belgium 1 - 6-Axel Witsel Belgium 1 - 19-Mousa Dembele Belgium 1 - 2-Madjid Bougherra Algeria 1 - 14-Nabil Bentaleb Algeria 1 - 6-Djamel Mesbah Algeria 1 - 9-Nabil Ghilas Algeria 1 - 17-Liassine Cadamuro Algeria 1 - 2-Alexey Kozlov Russia 1 - 23-Dmitry Kombarov Russia 1 - 17-Oleg Shatov Russia 1 - 8-Denis Glushakov Russia 1 - 9-Son Heung-min South Korea 1 - 13-Koo Ja-cheol South Korea 1 - 16-Ki Sung-yeung South Korea 1 - 12-Lee Yong South Korea 1 - 14-Han Kook-young South Korea 1 - 20-Hong Jeong-ho South Korea 1 - 4-Benedikt Hoewedes Germany 1 - (Compiled by Narottam Medhora)