Sept 6 European World Cup qualifying collated results on Friday. - - Group A Macedonia 2 Wales 1 In Skopje Scorers: Macedonia: Ivan Trickovski 21, Aleksandar Trajkovski 80 Wales: Aaron Ramsey 39pen Halftime: 1-1 Referee: Sascha Kever (Switzerland) - Scotland 0 Belgium 2 In Glasgow Scorers: Steven Defour 38, Kevin Mirallas 89 Halftime: 0-1 Referee: Paolo Tagliavento (Italy) - Serbia 1 Croatia 1 In Belgrade Scorers: Serbia: Aleksandar Mitrovic 66 Croatia: Mario Mandzukic 53 Red cards: Nemanja Matic (Serbia) 75 Josip Simunic (Croatia)80 Halftime: 0-0 Referee: Felix Brych (Germany) - - Group B Czech Republic 1 Armenia 2 In Prague Scorers: Czech Republic: Tomas Rosicky 70 Armenia: Karlen Mkrtchyan 31, Gevorg Ghazaryan 90+2 Halftime: 0-1 Referee: Antony Gautier (France) - Malta 1 Denmark 2 In Ta'Qali Scorers: Malta: Clayton Failla 38 Denmark: Leon Andreasen 2, Ryan Camilleri 53og Halftime: 1-1 Referee: Anastasios Sidiropoulos (Greece) - Italy 1 Bulgaria 0 In Palermo Scorer: Alberto Gilardino 38 Halftime: 1-0 Referee: Carlos Velasco Carballo (Spain) - - Group C Kazakhstan 2 Faroe Islands 1 In Astana Scorers: Kazakhstan: Kairat Nurdauletov 50pen, Andrey Finonchenko 63 Faroe Islands: Frodi Benjaminsen 23 Halftime: 0-1 Referee: Johnny Casanova (San Marino) - Germany 3 Austria 0 In Munich Scorers: Miroslav Klose 33, Toni Kroos 51, Thomas Mueller 88 Halftime: 1-0 Referee: Milorad Mazic (Serbia) - Ireland 1 Sweden 2 In Dublin Scorers: Ireland: Robbie Keane 21 Sweden: Johan Elmander 33, Anders Svensson 57 Halftime: 1-1 Referee: Damir Skomina (Slovenia) - - Group D Turkey 5 Andorra 0 In Kayseri Scorers: Umut Bulut 35, 39, 68, Burak Yilmaz 61, Arda Turan 90+3 Halftime: 2-0 Referee: Sven Bindels (Luxembourg) - Estonia 2 Netherlands 2 In Tallinn Scorers: Estonia: Konstantin Vassiljev 17, 56 Netherlands: Arjen Robben 1, Robin Van Persie 90+3pen Red card: Raio Piiroja (Estonia) 90+2 Halftime: 1-1 Referee: Sergii Boiko (Ukraine) - Romania 3 Hungary 0 In Bucharest Scorers: Ciprian Marica 2, Doru Pintilii 31, Cristian Tanase 88 Halftime: 2-0 Referee: Alberto Undiano (Spain) - - Group E Slovenia 1 Albania 0 In Ljubliana Scorer: Kevin Kampl 19 Halftime: 1-0 Referee: Istvan Vad (Hungary) - Switzerland 4 Iceland 4 In Berne Switzerland: Stephan Lichtsteiner 15, 30, Fabian Schaer 27, Blerim Dzemaili 54pen Iceland: Johann Gudmundsson 3, 68, 90+1, Kolbeinn Sigthorsson 56 Halftime: 3-1 Referee: Sergey Karasev (Russia) - Norway 2 Cyprus 0 In Oslo Scorers: Tarik El Younoussi 43, Joshua King 66 Halftime: 1-0 Referee: Kenn Hansen (Denmark) - - Group F Russia 4 Luxembourg 1 In Kazan Scorers: Russia: Alexander Kokorin 1, 35, Alexander Kerzhakov 60, Alexander Samedov 90+3 Luxembourg: Aurelien Joachim 90 Halftime: 2-0 Referee: Bobby Madden (Scotland) - Nothern Ireland 2 Portugal 4 In Belfast Scorers: Nothern Ireland: Gareth McAuley 36, Jamie Ward 52 Portugal: Bruno Alves 20, Cristiano Ronaldo 68, 77, 83 Red cards: Helder Postiga (Portugal) 43, Chris Brunt 60, Kyle Lafferty 80 (both Northern Ireland) Halftime: 1-1 Referee: Danny Makkelie (Netherlands) - - Group G Liechtenstein 0 Greece 1 In Vaduz Scorer: Konstantinos Mitroglou 72 Red cards: Jose Holebas (Greece) 59, David Hasler (Liechtenstein) 66 Halftime: 0-0 Referee: Stanislav Todorov (Bulgaria) - Bosnia 0 Slovakia 1 In Zenica Scorer: Viktor Pecovsky 77 Halftime: 0-0 Referee: Nicola Rizzoli (Italy) - Latvia 2 Lithuania 1 In Riga Scorers: Latvia: Nauris Bulvitis 20, Arturs Zjuzins 42 Lithuania: Deivydas Matulevicius 44 Halftime: 2-1 Referee: Sebastien Delferiere (Belgium) - - Group H England 4 Moldova 0 At Wembley Stadium, London Scorers: Steven Gerrard 12, Rickie Lambert 26, Danny Welbeck 45+1, 50 Halftime: 3-0 Referee: Ivan Kruzliak (Slovenia) - Poland 1 Montenegro 1 In Warsaw Scorers: Poland: Robert Lewandowski 16 Montenegro: Dejan Damjanovic 11 Halftime: 1-1 Referee: Bjorn Kuipers (Netherlands) - Ukraine 9 San Marino 0 In Lviv Scorers: Marko Devic 11, Yevgen Seleznov 26, Edmar 32, Yevhen Khacheridi 45+1, 54, Yevhen Konoplyanka 50, Roman Bezus 63, Artem Fedetskiy 74, Yaroslav Rakitskiy 90+3 Halftime: 4-0 Referee: Neil Doyle (Ireland) - - Group I Georgia 0 France 0 In Tbilisi Referee: Firat Aydinus (Turkey) - Finland 0 Spain 2 In Helsinki Scorers: Spain: Jordi Alba 19, Alvaro Negredo 86 Halftime: 0-1 Referee: Ivan Bebek (Croatia)