LONDON, June 7 Latest World Cup betting from British bookmaker William Hill:

Tournament winner: 3/1 Brazil; 4/1 Argentina; 6/1 Germany; 6/1 Spain; 16/1 Belgium; 20/1 France; 25/1 Colombia; 25/1 England; 25/1 Italy; 25/1 Uruguay; 28/1 Portugal; 33/1 Holland; 40/1 Chile; 100/1 Russia; 125/1 Ivory Coast; 125/1 Japan; 125/1 Switzerland; 150/1 Bosnia & Herzegovina; 200/1 Croatia; 200/1 Ecuador; 200/1 Mexico; 250/1 Ghana; 250/1 Greece; 250/1 Nigeria; 250/1 South Korea; 250/1 USA; 750/1 Australia; 750/1 Cameroon; 2000/1 Algeria; 2500/1 Costa Rica; 2500/1 Honduras; 2500/1 Iran.

Top tournament goalscorer: 8/1 Lionel Messi; 10/1 Neymar; 14/1 Sergio Aguero; 16/1 Cristiano Ronaldo; 20/1 Fred; 20/1 Gonzalo Higuain; 20/1 Romelu Lukaku; 20/1 Thomas Muller; 25/1 Diego Costa; 25/1 Karim Benzema; 25/1 Luis Suarez; 25/1 Robin van Persie; 33/1 Cesc Fabregas; 33/1 Edinson Cavani; 33/1 Fernando Torres; 33/1 Mario Balotelli; 33/1 Mario Gotze; 33/1 Miroslav Klose; 33/1 Olivier Giroud; 33/1 Wayne Rooney; 40/1 Alexis Sanchez; 40/1 Daniel Sturridge; 40/1 David Villa; 40/1 Eden Hazard; 40/1 Edin Dzeko; 40/1 Hulk; 40/1 Jackson Martinez; 40/1 Jo; 40/1 Marco Reus; 50/1 Andre Schurrle; 50/1 Arjen Robben; 50/1 Ciro Immobile; 50/1 Franck Ribery; 50/1 Pedro; 66/1 Didier Drogba; 66/1 Eduardo Vargas; 66/1 Klaas Jan Huntelaar; 66/1 Loic Remy; 66/1 Lukas Podolski; 66/1 Oscar; 66/1 Teofilo Gutierrez; 80/1 Alexander Kerzhakov; 80/1 Antoine Griezmann; 80/1 Diego Forlan; 80/1 Josip Drmic; 80/1 Juan Mata; 80/1 Juan Mata; 80/1 Mesut Ozil; 100/1 Alexander Samedov; 100/1 Andres Iniesta; 100/1 Angel Di Maria; 100/1 Arturo Vidal; 100/1 Asamoah Gyan; 100/1 Carlos Bacca; 100/1 David Silva; 100/1 Emmanuel Emenike; 100/1 Eziquiel Lavezzi; 100/1 Helder Postiga; 100/1 Hugo Almeida; 100/1 James Rodriguez; 100/1 Javier Hernandez; 100/1 Jeremain Lens; 100/1 Keisuke Honda; 100/1 Kevin De Bruyne; 100/1 Kevin Mirallas; 100/1 Kevin Volland; 100/1 Konstantinos Mitroglu; 100/1 Lorenzo Insigne; 100/1 Mario Mandzukic; 100/1 Oribe Peralta; 100/1 Paul Pogba; 100/1 Raheem Sterling; 100/1 Rickie Lambert; 100/1 Samuel Eto'o; 100/1 Shinji Okazaki; 100/1 Steven Gerrard; 100/1 Vedad Ibisevic; 100/1 Wesley Sneijder; 100/1 Wifried Bony; 100/1 Xherdan Shaqiri; 100/1 Yaya Toure; 125/1 Adnan Januzaj; 125/1 Alexander Kokorin; 125/1 Rodrigo Palacio; 150/1 Abel Hernandez; 150/1 Clint Dempsey; 150/1 Danny Welbeck; 150/1 Frank Lampard; 150/1 Paulinho; 150/1 Ramires; 150/1 Roman Shirokov; 150/1 Victor Faizulin; 200/1 Denis Glushakov; 200/1 Jozy Altidore.

Group A winner: 1/5 Brazil; 8/1 Croatia; 9/1 Mexico; 25/1 Cameroon

Group A qualify: 1/40 Brazil; 11/10 Croatia; 5/4 Mexico; 4/1 Cameroon

Group B winner: 8/11 Spain; 11/4 Holland; 3/1 Chile; 100/1 Australia

Group B qualify: 1/6 Spain; 4/6 Holland; 4/5 Chile; 11/1 Australia

Group C: 4/5 Colombia; 7/2 Ivory Coast; 4/1 Japan; 8/1 Greece

Group C to qualify: 2/7 Colombia; 1/1 Ivory Coast; 1/1 Japan; 11/5 Greece

Group D: 13/8 Italy; 15/8 England; 15/8 Uruguay; 50/1 Costa Rica

Group D to qualify: 4/11 Italy; 4/7 England; 4/7 Uruguay; 10/1 Costa Rica

Group E: 8/11 France; 5/2 Switzerland; 9/2 Ecuador; 25/1 Honduras

Group E to qualify: 1/6 France; 8/13 Switzerland; 1/1 Ecuador; 7/1 Honduras

Group F: 1/6 Argentina; 7/1 Bosnia & Herzegovina; 10/1 Nigeria; 50/1 Iran

Group F to qualify: 1/33 Argentina; 4/5 Bosnia & Herzegovina; 11/8 Nigeria; 6/1 Iran

Group G: 8/15 Germany; 5/2 Portugal; 11/1 Ghana; 11/1 USA

Group G to qualify: 1/10 Germany; 4/9 Portugal; 3/1 Ghana; 3/1 USA

Group H: 8/13 Belgium; 9/4 Russia; 7/1 South Korea; 20/1 Algeria

Group H to qualify: 1/6 Belgium; 4/9 Russia; 13/8 South Korea; 5/1 Algeria

To reach the final: 13/8 Brazil; 2/1 Argentina; 12/5 Spain; 5/2 Germany; 6/1 Holland; 7/1 Belgium; 8/1 France; 8/1 Italy; 9/1 Uruguay; 10/1 Colombia; 10/1 Portugal; 12/1 England; 16/1 Russia; 20/1 Chile; 25/1 Switzerland; 40/1 Bosnia & Herzegovina; 40/1 Japan; 40/1 USA; 50/1 Croatia; 50/1 Ecuador; 50/1 Mexico; 50/1 Nigeria; 66/1 Ivory Coast; 80/1 Ghana; 100/1 Greece; 125/1 South Korea; 250/1 Cameroon; 250/1 Costa Rica; 300/1 Australia; 500/1 Algeria; 500/1 Honduras; 500/1 Iran

7/1 Brazil/Argentina Final

African team to reach semi-finals for the first time - 7/1

Winner from beyond South America Europe for first time - 25/1

England to be knocked out on penalties - 7/1

* Odds correct as of June 5

(Editing by Toby Davis)