April 29 Since August 1, 2012, Costa Rica have played 31 matches, won 16, drawn 5 and lost 10, with a goal tally of 39-21 2012 Aug 16 F Peru San Jose L 0-1 Sep 8 WCQ Mexico San Jose L 0-2 Sep 12 WCQ Mexico Mexico City L 0-1 Oct 13 WCQ El Salvador San Salvador W 1-0 Cubero Oct 17 WCQ Guyana San Jose W 7-0 Brenes 2, Gamboa, Bolanos, Saborio 2, Borges Nov 15 F Bolivia Santa Cruz D 1-1 Campbell 2013 Jan 19 CC Belize San Jose W 1-0 Arrieta Jan 21 CC Nicaragua San Jose W 2-0 Borges, Lagos Jan 23 CC Guatemala San Jose D 1-1 Arrieta Jan 26 CC El Salvador San Jose W 1-0 Wallace Jan 28 CC Honduras San Jose W 1-0 Gonzalez Feb 7 WCQ Panama Panama City D 2-2 Saborio, Ruiz Mar 23 WCQ U.S. Denver L 0-1 Mar 28 WCQ Jamaica San Jose W 2-0 Calvo, Umana May 29 F Canada Edmonton W 1-0 Arrieta (p) Jun 8 WCQ Honduras San Jose W 1-0 Miller Jun 12 WCQ Mexico Mexico City D 0-0 Jun 19 WCQ Panama San Jose W 2-0 Borges, Ruiz Jul 10 GC Cuba Portland W 3-0 Barrantes 2, Arrieta Jul 14 GC Belize Sandy W 1-0 Eiley (og) Jul 17 GC U.S. East Hartford L 0-1 Jul 22 GC Honduras Baltimore L 0-1 Aug 15 F Dom.Republic Santo Domingo W 4-0 Borges 2, Herrera, Castillo Sep 7 WCQ U.S. San Jose W 3-1 Campbell, Borges, Zamora Sep 11 WCQ Jamaica Kingston D 1-1 Brenes Oct 11 WCQ Honduras San Pedro Sula L 0-1 Oct 16 WCQ Mexico San Jose W 2-1 Saborio, Ruiz Nov 19 F Australia Sydney L 0-1 2014 Jan 23 F Chile Coquimbo L 0-4 Jan 26 F South Korea Los Angeles L 0-1 Mar 6 F Paraguay San Jose W 2-1 Saborio, Campbell Key: F - friendly; WCQ - World Cup Qualifier; CC - Copa Centroamericana; GC - Gold Cup (Compiled by Michael Kahn, Editing by Mike Collett)