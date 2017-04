LONDON, April 29 Since August 1 2012, England have played 19 games, won 10, drawn 6 and lost 3, with a goal tally of 44-18. 2012 Aug 15 F Italy Berne W 2-1 Jagielka, Defoe Sept 7 WCQ Moldova Chisinau W 5-0 Lampard 2 (1p) Defoe, Baines, Milner Sept 11 WCQ Ukraine Wembley D 1-1 Lampard (p) Oct 12 WCQ San Marino Wembley W 5-0 Rooney 2 (1p), Welbeck 2 Oxlade-Chamberlain Oct 17 WCQ Poland Warsaw D 1-1 Rooney Nov 14 F Sweden Stockholm L 2-4 Welbeck, Caulker 2013 Feb 6 F Brazil Wembley W 2-1 Rooney, Lampard Mar 22 WCQ San Marino Serravalle W 8-0 og, Oxlade-Chamberlain Defoe 2, Young, Lampard, Rooney, Sturridge Mar 26 WCQ Montenegro Podgorica D 1-1 Rooney May 29 F Ireland Wembley D 1-1 Lampard June 2 F Brazil Rio D 2-2 Oxlade-Chamberlain, Rooney Aug 14 F Scotland Wembley W 3-2 Walcott, Welbeck, Lambert Sept 6 WCQ Moldova Wembley W 4-0 Gerrard, Lambert, Welbeck 2 Sept 10 WCQ Ukraine Kiev D 0-0 Oct 11 WCQ Montenegro Wembley W 4-1 Rooney, og, Townsend, Sturridge (p) Oct 15 WCQ Poland Wembley W 2-0 Rooney, Gerrard Nov 15 F Chile Wembley L 0-2 Nov 19 F Germany Wembley L 0-1 2014 Mar 5 F Denmark Wembley W 1-0 Sturridge Key: F- friendly; WCQ - World Cup qualifier (Reporting by Mike Collett; editing by Toby Davis)