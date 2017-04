MONTEVIDEO, April 29 Since August 1, 2012, Uruguay have played 23 matches, won 10, drawn 5 and lost 8, with a goal tally of 40-33 2012 Sep 7 WCQ Colombia Barranquilla L 0-4 Sep 11 WCQ Ecuador Montevideo D 1-1 Cavani Oct 12 WCQ Argentina Mendoza L 0-3 Oct 16 WCQ Bolivia La Paz L 1-4 Suarez Nov 12 F Poland Gdansk W 3-1 Glik (og), Cavani, Suarez 2013 Feb 6 F Spain Doha L 1-3 Rodriguez Mar 22 WCQ Paraguay Montevideo D 1-1 Suarez Mar 26 WCQ Chile Santiago L 0-2 Jun 5 F France Montevideo W 1-0 Suarez Jun 11 WCQ Venezuela Puerto Ordaz W 1-0 Cavani Jun 16 CC Spain Recife L 1-2 Suarez Jun 20 CC Nigeria Salvador W 2-1 Lugano, Forlan Jun 23 CC Tahiti Recife W 8-0 Hernandez 4 (1p), Perez, Lodeiro, Suarez 2 Jun 26 CC Brazil Belo Horizonte L 1-2 Cavani Jun 30 CC Italy Salvador D 2-2 Cavani 2 (lost 2-3 on penalties) Aug 14 F Japan Miyagi W 4-2 Forlan 2, Suarez, Gonzalez Sep 6 WCQ Peru Lima W 2-1 Suarez 2(1p) Sep 10 WCQ Colombia Montevideo W 2-0 Cavani, Stuani Oct 11 WCQ Ecuador Quito L 0-1 Oct 15 WCQ Argentina Montevideo W 3-2 Rodriguez, Suarez(p) Cavani Nov 13 WCQ Jordan Amman W 5-0 M.Pereira, Stuani, Lodeiro, Rodriguez, Cavani Nov 20 WCQ Jordan Montevideo D 0-0 2014 Mar 5 F Austria Klagenfurt D 1-1 A.Pereira Key: F - friendly; WCQ - World Cup qualifier; CC - Confederations Cup (Compiled by Rex Gowar edited by Mike Collett)