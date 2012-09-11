Sept 11 Serbia 6 Wales 1 - World Cup qualifying
Group A result.
At Karadjordje Stadium, Novi Sad.
Scorers:
Serbia: Aleksandar Kolarov 16, Zoran Tosic 24, Filip
Djuricic 40, Dusan Tadic 55, Branislav Ivanovic 80, Miralem
Sulejmani 90
Wales: Gareth Bale 31
Halftime: 3-1
Teams:
Serbia: 1-Vladimir Stojkovic; 11-Aleksandar Kolarov,
5-Matija Nastasic, 4-Milan Bisevac, 6-Branislav Ivanovic;
10-Dusan Tadic, 17-Aleksandar Ignjovski (16-Srdjan Mijailovic
85), 3-Ljubomir Fejsa, 7-Zoran Tosic (9-Miralem Suljemani 70);
21-Lazar Markovic, 19-Filip Djuricic (9-Dejan Lekic 81).
Wales: 1-Glyn Myhill; 3-Adam Matthews (14-Samuel Ricketts
46), 6-William Ashley, 5-Blake Darcy, 2-Christopher Gunter;
8-Simon Church, 10-Aaron Ramsey, 7-Joe Allen (17-Andrew King
70); 11-Gareth Bale; 4-David Edwards (16-David Vaughan 46),
9-Steven Morison.
Referee: Duarte Gomes (Portugal)
(Compiled by Zoran Milosavljevic, Editing by Toby Davis)