MONTEVIDEO May 12 Uruguay coach Oscar Washington Tabarez named the following provisional 25-man squad for next month's World Cup finals:

Goalkeepers: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Rodrigo Munoz (Libertad)

Defenders: Maximiliano Pereira (Benfica), Diego Lugano (West Bromwich Albion), Diego Godin, Jose Maria Gimenez (both Atletico Madrid), Sebastian Coates (Nacional), Martin Caceres (Juventus), Jorge Fucile (Porto)

Midfielders: Alejandro Silva (Lanus), Alvaro Gonzalez (Lazio), Alvaro Pereira (Sao Paulo), Walter Gargano (Parma), Egidio Arevalo Rios (Morelia), Diego Perez (Bologna), Sebastian Eguren (Palmeiras), Cristian Rodriguez (Atletico Madrid), Gaston Ramirez (Southampton), Nicolas Lodeiro (Botafogo)

Forwards: Luis Suarez (Liverpool), Edinson Cavani (Paris St Germain), Abel Hernandez (Palermo), Diego Forlan (Cerezo Osaka), Christian Stuani (Espanyol)

Tabarez also named three players on stand-by, who will not train with the squad: Andres Scotti (Nacional), Alvaro Fernandez (Gimnasia-La Plata), Gonzalo Castro (Real Sociedad)