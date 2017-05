June 9 (Infostrada Sports) - Summaries from the Women's World Cup matches on Tuesday Monday, June 8 Japan 1 Aya Miyama 29pen Switzerland 0 - - - U.S. 3 Megan Rapinoe 12,78, Christen Press 61 Australia 1 Lisa De Vanna 27 Halftime: 1-1; Attendance: 31,148 - - - Cameroon 6 Madeleine Ngono Mani 34, Gaelle Enganamouit 36,73,90+3pen, Christine Manie 44pen, Gabrielle Onguene 79pen Ecuador 0 Red Card: Ligia Moreira 66 - - - Sweden 3 Desire Oparanozie 20og, Nilla Fischer 31, Linda Sembrant 60 Nigeria 3 Ngozi Okobi 50, Asisat Oshoala 53, Francisca Ordega 87 Halftime: 2-0; Attendance: 31,148 - - - Sunday, June 7 Germany 10 Celia Sasic 3,14,31, Anja Mittag 29,35,64, Simone Laudehr 71, Sara Daebritz 75, Melanie Behringer 79, Alexandra Popp 85 Ivory Coast 0 Halftime: 5-0; Attendance: 20,953 - - - Norway 4 Trine Ronning 15, Isabell Herlovsen 29,34, Ada Stolsmo Hegerberg 68 Missed penalty: Maren Mjelde 75 Thailand 0 Halftime: 3-0; Attendance: 20,953 - - - Saturday, June 6 New Zealand 0 Netherlands 1 Lieke Martens 33 Halftime: 0-1; Attendance: 53,058 - - - Sunday, June 7 Canada 1 Christine Sinclair 90+2pen China 0 Halftime: 0-0; Attendance: 53,058 - - - Next Fixtures (GMT): Tuesday, June 9 Spain v Costa Rica (2000) France v England (1700) Colombia v Mexico (2000) Brazil v Korea Republic (2300)