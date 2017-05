Jan 8 Central Bank of Sri Lanka:

* Sri Lanka Central Bank rejects all 59-month t-bond bids at auction * Sri Lanka 115-month t-bond yield 11.05 pct at auction - central bank * Sri Lanka 172-month t-bond yield 11.46 pct at auction - central bank * Sri Lanka 300-month t-bond yield 12.09 pct at auction - central bank

Source text: (bit.ly/1UBE9ta) (Bengaluru newsroom)