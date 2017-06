****** CHIUSURA 11 GENNAIO ****** Dow Jones 12.449,45 -0,10% Nasdaq 2.710,76 +0,30 FTSE Mib 14.882,44 +0,25% Di seguito, i titoli che si potrebbero muovere oggi. MERCATI - L'Italia ha esteso il divieto di vendite allo scoperto di sei settimane. UNICREDIT - Due azionisti, le fondazioni Cassamarca e Manodori - che in precedenza avevano mostrato perplessità -, hanno annunciato l'adesione all'aumento di capitale da 7,5 miliardi. Consob ha avviato accertamenti sulle comunicazioni di Blackrock sulla partecipazione nell'istituto guidato da Federico Ghizzoni. POPOLARE MILANO - Massimo Masi, segretario generale della Uilca, si è detto convinto della nomina di Piero Montani alla carica di AD, ma ha manifestato perplessità sul compenso del manager. BANCHE - Il presidente dell'Eba, Andrea Enria, nel corso di un'audizione alla Camera, ha affermato di non aver ricevuto dalle autorità nazionali alcuna richiesta di proroga del termine, fissato per il prossimo giugno, per l'attuazione dei rafforzamenti patrimoniali. Nel mese di novembre, i depositi dei privati nelle banche italiane sono calati dello 0,7% rispetto ad un anno prima. PREMAFIN-FONSAI - Il piano Unipol per il riassetto Premafin-Fonsai rischia di trovare un serio ostacolo nel pericolo di incorrere nell'obbligo di lanciare un'Opa dopo l'acquisto delle quote delle holding dalla famiglia Ligresti. BANCA GENERALI, AZIMUT - Le due società del risparmio gestito hanno archiviato con una raccolta in nero un 2011 difficile, segnato dal deterioramento della crisi debitoria della zona euro. AUTOGRILL - La società ha esteso a Francia e Olanda la partnership a livello internazionale con Starbucks. FIAT - La fusione con Chrysler è prevista tra il 2013 e il 2015, ha detto l'Ad Sergio Marchionne. EXOR - La holding ha investito negli ultimi due mesi circa 84 milioni nell'acquisto di azioni risparmio di Fiat e Fiat Industrial. PREMAFIN - Credit Agricole ha azzerato la partecipazione nella holding il 29 dicembre scorso, dal 2,59% risultante a ottobre 2010. EDISON - I legali di EdF stanno valutando come condividere con Consob la nuova struttura del riassetto dell'utility. INVESTIMENTI E SVILUPPO - L'investment company ha reso noto il socio Fallimento Exeufis in liquidazione ha ottenuto l'autorizzazione alla vendita delle azioni I&S, pari all'8,6868%. Sono sospesi a tempo indeterminato dalle contrattazioni: AICON, MONTI ASCENSORI, SETECO, UNI LAND.