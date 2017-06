SINGAPORE/NEW DELHI May 16 Detailed results of a Reuters poll on the outlook for the Indian sugar market. Forecasts for India's 2012/2013 production in metric tonnes Mean 25.33 Median 25.5 Highest 26.5 Lowest 23.4 1. Macquarie 24.5 2. Agrocorp International Pte Ltd 25-26 3. CBA 25-26 4. Green Pool Commodity Specialists 25-26.5 5. Jagjivan Keshavaji 23.3-23.5 6. Sucden India 25.5-26.5 7. Bombay Sugar Merchants Association 26.0-27.0 8. Uttar Pradesh Sugar Mills Association 26 9. Simbhaoli Sugars 25.5 10.Federation of Sugar Factories Ltd 25.5 11. Unattributable 1 24.5 Forecasts for India's 2012/2013 consumption in metric tonnes Mean 23.51 Median 23 Highest 25.1 Lowest 22 1. Macquarie 24.95 2. Agrocorp International Pte Ltd 22 3. CBA 22-23 4. Green Pool Commodity Specialists 25.1 5. Jagjivan Keshavaji N/A 6. Sucden India N/A 7. Bombay Sugar Merchants Association N/A 8. Uttar Pradesh Sugar Mills Association N/A 9. Simbhaoli Sugars N/A 10.Federation of Sugar Factories Ltd N/A 11. Unattributable 1 23 (Reporting by Lewa Pardomuan and Mayank Bhardwaj; Editing by Clarence Fernandez)