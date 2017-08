Jul 31 (Reuters) Sakura Sogo Reit Investment Corporation EARNINGS ESTIMATES (in billions of yen unless specified) 6 months to 6 months to Aug 31, 2017 Aug 31, 2017 LATEST PRIOR FORECAST FORECAST Revenues 2.42 2.43 Net 933 mln 933 mln Div 2,803 yen 2,803 yen To see Company Overview page, click reuters://REALTIME/verb=CompanyData/ric=3473.T