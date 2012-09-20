惠誉维持日月光负向评等观察并核定短期评等

(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE/HONG KONG, June 06 (Fitch) 惠誉国际信用公司确认将日月光半导体制造股份有限公司 (日月光) 的「BBB」长期外币发行人违约评等 (IDR)、「BBB」优先无担保评等，及其「A+(twn)」国内长期评等维持负向评等观察。惠誉同时授予日月光「F3」级的短期发行人违约评等和「F1(twn)」级 的国内短期评等。 日月光与矽品精密工业股份有限公司 (矽品) 于 2017 年 5月 18 日宣布美国反托拉斯主管机关批准了日月光与矽品的合并案，将成立控股公司持有日月光与矽品 100% 的股权。稍早双方已于2016 年11月接获台湾公平交易委员会的不禁止结合核准函。但是，双方仍需获得中国反托拉斯当局和股东的批准。 日月光提议以现金收购尚未持有的矽品股份过后，惠誉于 2015 年 12 月 17 日将日月光的评等列为负向评等观察。双方的董事会已于 2016 年 6 月 30 日采行核准合并案的决议。合并协议若未获履行，将于 2017 年