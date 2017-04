Jan 3 (Infostrada Sports) - Results from the Chennai Open Men's Singles Quarterfinals matches on Friday 6-Marcel Granollers (Spain) beat 4-Benoit Paire (France) 6-2 3-6 7-6(5) 5-Vasek Pospisil (Canada) beat Yuki Bhambri (India) 6-3 6-3 1-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Aljaz Bedene (Slovenia) 6-2 6-1 7-Edouard Roger-Vasselin (France) beat Dudi Sela (Israel) 7-5 6-7(6) 6-0