Aug 30 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Men's Singles Round 2 matches on Friday 3-Andy Murray (Britain) beat Leonardo Mayer (Argentina) 7-5 6-1 3-6 6-1 Florian Mayer (Germany) beat Donald Young (U.S.) 7-5 6-3 6-4 20-Andreas Seppi (Italy) beat Somdev Devvarman (India) 7-6(8) 6-4 7-5 Tim Smyczek (U.S.) beat Alex Bogomolov Jr (Russia) 3-6 7-6(6) 2-6 6-4 6-4 Joao Sousa (Portugal) beat Jarkko Nieminen (Finland) 1-6 6-3 3-6 6-3 6-4 5-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Denis Kudla (U.S.) 7-6(3) 7-6(3) 6-3 Denis Istomin (Uzbekistan) beat Tobias Kamke (Germany) 6-4 6-2 6-2 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Benjamin Becker (Germany) 7-6(2) 6-2 6-2 Marcel Granollers (Spain) beat Rajeev Ram (U.S.) 3-6 4-6 6-2 6-3 7-5 31-Julien Benneteau (France) beat Jeremy Chardy (France) 6-4 6-3 6-4 12-Tommy Haas (Germany) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 6-3 6-4 7-6(3) 21-Mikhail Youzhny (Russia) beat Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 7-5 6-1 6-3