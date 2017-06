Jan 16 (Infostrada Sports) - Results from the Australian Open Men's Singles Round 2 matches on Wednesday 8-Janko Tipsarevic (Serbia) beat Lukas Lacko (Slovakia) 6-3 6-4 3-6 4-6 7-5 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-1 6-2 6-3 22-Fernando Verdasco (Spain) beat Xavier Malisse (Belgium) 6-1 6-3 6-2 Kevin Anderson (South Africa) beat Andrey Kuznetsov (Russia) 6-1 7-5 6-4 32-Julien Benneteau (France) beat Edouard Roger-Vasselin (France) 4-6 7-5 7-6(5) 7-6(5) 31-Radek Stepanek (Czech Republic) beat Feliciano Lopez (Spain) 6-2 6-2 6-4 28-Marcos Baghdatis (Cyprus) beat Tatsuma Ito (Japan) 3-6 6-3 6-2 6-2 Evgeny Donskoy (Russia) beat 23-Mikhail Youzhny (Russia) 3-6 7-6(4) 6-2 3-6 6-3 4-David Ferrer (Spain) beat Tim Smyczek (U.S.) 6-0 7-5 4-6 6-3 26-Jurgen Melzer (Austria) beat Roberto Bautista (Spain) 6-7(4) 6-3 6-7(3) 6-3 6-2 15-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Tobias Kamke (Germany) 6-3 7-6(4) (Kamke retired) 24-Jerzy Janowicz (Poland) beat Somdev Devvarman (India) 6-7(10) 3-6 6-1 6-0 7-5 5-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Guillaume Rufin (France) 6-2 6-2 6-4 16-Kei Nishikori (Japan) beat Carlos Berlocq (Argentina) 7-6(4) 6-4 6-1 20-Sam Querrey (U.S.) beat Brian Baker (U.S.) 6-7(2) 1-1 (Baker retired) 10-Nicolas Almagro (Spain) beat Daniel Gimeno-Traver (Spain) 6-4 6-1 6-2