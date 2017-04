Jan 14 (Infostrada Sports) - Results from the Australian Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Marin Cilic (Croatia) beat Marcel Granollers (Spain) 4-6 4-6 6-3 6-3 6-2 18-Gilles Simon (France) beat Daniel Brands (Germany) 6-7(4) 6-4 3-6 6-3 16-14 1-Rafa Nadal (Spain) beat Bernard Tomic (Australia) 6-4 (Tomic retired) 25-Gael Monfils (France) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-4 6-4 6-4 Thanasi Kokkinakis (Australia) beat Igor Sijsling (Netherlands) 7-6(4) 0-6 7-6(3) 6-2 Jack Sock (U.S.) beat Tobias Kamke (Germany) 7-6(5) 5-7 6-2 6-4 Vincent Millot (France) beat Wayne Odesnik (U.S.) 7-5 4-6 6-7(4) 6-1 6-3 24-Andreas Seppi (Italy) beat Lleyton Hewitt (Australia) 7-6(4) 6-3 5-7 5-7 7-5 Donald Young (U.S.) beat Robin Haase (Netherlands) 6-7(4) 7-6(2) 6-2 1-0 (Haase retired) 5-Juan Martin Del Potro (Argentina) beat Rhyne Williams (U.S.) 6-7(1) 6-3 6-4 6-4 4-Andy Murray (Britain) beat Go Soeda (Japan) 6-1 6-1 6-3 26-Feliciano Lopez (Spain) beat Somdev Devvarman (India) 6-4 6-4 7-6(2) 31-Fernando Verdasco (Spain) beat Zhang Ze (China) 5-7 6-3 6-2 6-3 Nick Kyrgios (Australia) beat Benjamin Becker (Germany) 6-3 6-7(5) 6-2 7-6(2) Roberto Bautista (Spain) beat Tim Smyczek (U.S.) 6-2 6-1 6-1 Michael Berrer (Germany) beat Michael Llodra (France) 6-4 7-5 6-1 Thomaz Bellucci (Brazil) beat Julian Reister (Germany) 4-6 6-3 7-6(5) (Reister retired) 27-Benoit Paire (France) beat Frank Dancevic (Canada) 7-6(12) 6-3 6-4 Teymuraz Gabashvili (Russia) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 6-7(3) 6-4 6-2 6-0 Blaz Kavcic (Slovenia) beat Radek Stepanek (Czech Republic) 6-7(3) 4-6 6-1 2-0 (Stepanek retired) Blaz Rola (Slovenia) beat Federico Delbonis (Argentina) 6-4 6-2 7-5 6-Roger Federer (Switzerland) beat James Duckworth (Australia) 6-4 6-4 6-2 16-Kei Nishikori (Japan) beat Marinko Matosevic (Australia) 6-3 5-7 6-2 4-6 6-2 10-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Filippo Volandri (Italy) 7-5 6-3 6-3 Dusan Lajovic (Serbia) beat Lucas Pouille (France) 6-4 7-6(9) 4-6 6-3 22-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Bradley Klahn (U.S.) 6-7(7) 6-4 6-4 6-3 Martin Klizan (Slovakia) beat 13-John Isner (U.S.) 6-2 7-6(6) (Isner retired) 11-Milos Raonic (Canada) beat Daniel Gimeno-Traver (Spain) 7-6(2) 6-1 4-6 6-2 Victor Hanescu (Romania) beat Peter Gojowczyk (Germany) 7-6(5) 7-6(5) 6-3 Stephane Robert (France) beat Aljaz Bedene (Slovenia) 7-6(3) 6-3 6-0 Michal Przysiezny (Poland) beat Horacio Zeballos (Argentina) 6-3 7-6(4) 7-5 Lu Yen-Hsun (Taiwan) beat Jimmy Wang (Taiwan) 6-3 6-2 6-1