Feb 10 Pattaya Open women's singles quarter-final results from Thailand on Friday (prefix denotes seeding) 3-Daniela Hantuchova (Slovakia) beat 8-Vania King (U.S.) 7-6(7) 6-4 4-Maria Kirilenko (Russia) beat Tamarine Tanasugarn (Thailand) 7-6(2) 6-1 7-Sorana Cirstea (Romania) beat 1-Vera Zvonareva (Russia) 2-6 6-4 2-2 (Zvonareva retired) Hsieh Su-wei (Taiwan) beat Sania Mirza (India) 7-5 6-3 (Compiled by Infostrada Sports; Editing by Tom Pilcher. To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com) ((tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net) Please double-click on the newslink: for tennis stories