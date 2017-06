ROMA, 26 luglio Terna vuole essere fra le prime società a trarre profitto dai nuovi project bond previsti dal governo, ma non ancora messi a punto, e per questo sta trattando con l'Autorità dell'energia per avere delle tariffe per singole tratte di rete sui cui costruire i progetti finanziari.

Lo hanno detto i vertici della società in una conferenza stampa indetta per annunciare l'apertura dei cantieri della interconnessione fra Benevento e Foggia.

"Terna vuole sfruttare la possibilità di utilizzare i project bond che consentirebbero un finanziamento a tassi inferiori perchè io credo che possano avere un rating anche più alto di quello dello Stato", ha detto l'Ad della società di trasporto della rete Flavio Cattaneo spiegando che comunque "nell'arco di piano [fino al 2015] la società non ha bisogno di nuovi finanziamenti".

Nelle intenzioni di Terna c'è quella di muoversi prima sfruttando qualche opera già costruita "per evitare che un bond emesso su un green field [un progetto ancora da cantierare] paghi il prezzo dell'incertezza" legata alla realizzazione delle infrastrutture in Italia.

Cattaneo ha detto che servirebbe anche che l'Autorità definisse la remunerazione per singola tratta e permettesse di avere tariffe certe sui singoli progetti per "20 anni in modo da rassicurare gli investitori".

Secondo quanto risulta a Reuters l'Autorità per l'energia e il gas non vede con favore l'idea di dover definire la redditività di singole tratte della rete, come richiesto da Terna per poter emettere i bond.

A questo proposito Cattaneo ha detto di non vedere "il motivo di questa contrarietà" e Giuliano Frosini, responsabile per i Pubblic affairs del gruppo Terna, ha detto che Terna "sta discutendo con l'Autorità la possibilità di arrivare a delle tariffe per tratta".

(Alberto Sisto)

