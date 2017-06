* Un consensus émerge sur les détails de l'embargo

* Des pays de l'UE inquiets de l'impact économique

* Les sanctions seront finalisées d'ici le 23 janvier (Actualisé avec détails)

par Julien Toyer et David Brunnstrom

BRUXELLES, 12 janvier Les pays de l'UE soutiennent largement l'idée de mettre en oeuvre un embargo pétrolier en Iran de manière progressive et de l'assortir d'exemptions comme celle permettant à des entreprises iraniennes ayant des dettes en Europe de continuer de les rembourser en pétrole, indiquent des diplomates européens.

L'un des diplomates a indiqué que les Européens pourraient s'entendre sur un délai de carence de trois mois pour un embargo sur les produits pétrochimiques et de six mois sur le brut iranien, ce qui les mettrait sur un pied d'égalité avec les dispositions en vigueur aux Etats-Unis.

Ces délais de carence seraient sujets à une clause de révision d'ici l'entrée en vigueur de l'embargo afin d'ajuster les mesures en fonction des premiers résultats enregistrés.

En ce qui concerne la proposition d'exemption d'inspiration italienne, elle bénéficie d'un large soutien parmi les Vingt-Sept et devrait accompagner la décision de mettre en oeuvre l'embargo, qui doit être prise le 23 janvier lors d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Bruxelles.

"Des groupes iraniens ont des dettes en Europe qu'ils remboursent non en argent mais en pétrole. Il est suggéré que ces dettes puissent continuer d'être remboursées en pétrole. Nous parlons bien de dettes existantes et aucune nouvelle dette ne pourra être contractée", a indiqué un diplomate européen.

"Nous ne parlons pas d'une possibilité de continuer les importations ou de s'engager dans de nouvelles transactions. Nous parlons de sommes d'argent qui sont dues par des opérateurs iraniens et remboursées en pétrole. Il serait contre-productif de ne pas permettre ces remboursements", a-t-il ajouté.

Un second diplomate a confirmé que cette proposition était désormais largement soutenue.

"Elle s'appliquerait a toutes les entités qui se font rembourser une dette en pétrole. Cela n'a d'ailleurs rien de scandaleux parce qu'il s'agit bien d'une créance et que cela remplit les objectifs de l'embargo, qui est d'assécher les ressources iraniennes", a dit ce diplomate.

SANCTIONS SUR LA BANQUE CENTRALE ?

La Grèce, l'Italie et l'Espagne, trois des économies européennes les plus touchées par la crise, dépendent fortement des importations de brut iranien pour leur approvisionnement énergétique et ont soutenu ces exemptions ainsi qu'une mise en oeuvre de l'embargo en plusieurs phases afin de leur laisser le temps de trouver des sources d'approvisionnement alternatives.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Giulio Terzi, a toutefois indiqué que ces questions n'étaient pas susceptible de retarder la prise de décision sur l'embargo.

"Nous sommes en faveur d'une application graduelle de l'embargo mais nous avons également un objectif d'une mise en oeuvre relativement rapide", a-t-il dit à Reuters.

L'Iran rembourse depuis plusieurs années en pétrole une dette estimée à deux milliards d'euros au groupe pétrolier italien Eni.

L'Union européenne planche également sur des sanctions à destination de la Banque centrale iranienne mais ses Etats membres n'ont pas encore réussi à s'entendre.

La France et la Grande-Bretagne y sont favorables alors que l'Allemagne s'y oppose.

Les négociations sur ces sanctions financières, les exemptions et le délai de carence devraient se prolonger toute la semaine prochaine.

L'Iran est le deuxième producteur de brut de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole derrière l'Arabie Saoudite et produit environ 3,5 millions de barils par jour.

Les pays européens importent environ 600.000 barils par jour sur les 2,6 millions qui sont exportés, ce qui fait de l'UE le premier importateur de brut iranien aux côtés de la Chine. (Julien Toyer et David Brunnstrom, avec Adrian Croft à Londres)