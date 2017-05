The following table lists each state's poll closing time for the U.S. presidential election. Times are shown in U.S. eastern standard time (US EST), Greenwich mean time (GMT), Singapore time and Tokyo time.

Several states have two poll closing times because the state straddles two U.S. time zones.

In addition, the number of electoral votes (EV) for each state is listed next to its name.

To see a map of poll closing times click:

tmsnrt.rs/2eZtIEy

State EV US EST GMT Singapore Tokyo

ALABAMA AL 9 2000 0100 0900 1000

ALASKA AK 3 0000/0100 0500/0600 1300/1400 1400/1500

ARIZONA AZ 11 2100 0200 1000 1100

ARKANSAS AR 6 2030 0130 0930 1030

CALIFORNIA CA 55 2300 0400 1200 1300

COLORADO CO 9 2100 0200 1000 1100

CONNECTICUT CT 7 2000 0100 0900 1000

DELAWARE DE 3 2000 0100 0900 1000

DIST.COLUMBIA DC 3 2000 0100 0900 1000

FLORIDA FL 29 1900/2000 0000/0100 0800/0900 0900/1000

GEORGIA GA 16 1900 0000 0800 0900

HAWAII HI 4 2300 0400 1200 1300

IDAHO ID 4 2200/2300 0300/0400 1100/1200 1200/1300

ILLINOIS IL 20 2000 0100 0900 1000

INDIANA IN 11 1800/1900 2300/0000 0700/0800 0800/0900

IOWA IA 6 2200 0300 1100 1200

KANSAS KS 6 2000/2100 0100/0200 0900/1000 1000/1100

KENTUCKY KY 8 1800/1900 2300/0000 0700/0800 0800/0900

LOUISIANA LA 8 2100 0200 1000 1100

MAINE ME 4 2000 0100 0900 1000

MARYLAND MD 10 2000 0100 0900 1000

MASSACHUSETTS MA 11 2000 0100 0900 1000

MICHIGAN MI 16 2000/2100 0100/0200 0900/1000 1000/1100

MINNESOTA MN 10 2100 0200 1000 1100

MISSISSIPPI MS 6 2000 0100 0900 1000

MISSOURI MO 10 2000 0100 0900 1000

MONTANA MT 3 2200 0300 1100 1200

NEBRASKA NE 5 2000/2100 0100/0200 0900/1000 1000/1100

NEVADA NV 6 2200 0300 1100 1200

NEW HAMPSHIRE NH 4 1900 0000 0800 0900

NEW JERSEY NJ 14 2000 0100 0900 1000

NEW MEXICO NM 5 2100 0200 1000 1100

NEW YORK NY 29 2100 0200 1000 1100

N. CAROLINA NC 15 1930 0030 0830 0930

NORTH DAKOTA ND 3 2200/2300 0300/0400 1100/1200 1200/1300

OHIO OH 18 1930 0030 0830 0930

OKLAHOMA OK 7 2000 0100 0900 1000

OREGON OR 7 2200/2300 0300/0400 1100/1200 1200/1300

PENNSYLVANIA PA 20 2000 0100 0900 1000

RHODE ISLAND RI 4 2000 0100 0900 1000

S. CAROLINA SC 9 1900 0000 0800 0900

SOUTH DAKOTA SD 3 2000/2100 0100/0200 0900/1000 1000/1100

TENNESSEE TN 11 1900/2000 0000/0100 0800/0900 0900/1000

TEXAS TX 38 2000/2100 0100/0200 0900/1000 1000/1100

UTAH UT 6 2200 0300 1100 1200

VERMONT VT 3 1900 0000 0800 0900

VIRGINIA VA 13 1900 0000 0800 0900

WASHINGTON WA 12 2300 0400 1200 1300

W. VIRGINIA WV 5 1930 0030 0830 0930

WISCONSIN WI 10 2100 0200 1000 1100

WYOMING WY 3 2100 0200 1000 1100

(Reporting By Dan Burns)