Seattle/Bangalore, 17. Dez Der US-Industriekonzern General Electric erwartet für das kommende Jahr einen fast 15-prozentigen Anstieg beim operativen Gewinn. Einer der Wachstumstreiber dürfte die Energiesparte sein, die von der Übernahme des Bereichs des französischen Wettbewerbers Alstom profitieren dürfte, teilte der Siemens -Rivale am Mittwoch mit. Hier rechnet GE mit Zuwächsen im zweistelligen Prozentbereich. Nicht ganz so deutlich werde das Plus im Luftfahrtbereich ausfallen. Die Triebwerke für Flugzeuge waren zuletzt wegen des Booms der Branche bereits gefragt.

Die Flaute in der Ölbranche wird GE aber auch im kommenden Jahr zu schaffen machen. Hier rechnet der Konzern mit einem Gewinnrückgang im zweistelligen Prozentbereich. Der Ölpreis ist derzeit auf Talfahrt, weshalb die großen Energiekonzerne auf Investitionen verzichten. Auch in der Transportsparte rechnet GE mit weniger Gewinn als noch in diesem Jahr.

Insgesamt peilt GE 2016 einen operativen Gewinn zwischen 1,45 und 1,55 Dollar je Aktie an. Das wären 14,8 Prozent mehr als die für dieses Jahr anvisierten 1,28 bis 1,35 Dollar je Anteilsschein. Der Ausblick für 2016 weise keine Überraschungen auf, werde von Investoren aber positiv aufgenommen, sagte ein Analyst. Die Aktien legten am Mittwoch um mehr als zwei Prozent zu und waren damit der größte Gewinner im Dow-Jones-Index. (Reporter: Alwyn Scott und Sudarshan Varadhan; geschrieben von Andreas Kenner, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)